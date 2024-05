Italian kenraali: Armeijaa on vahvistettava ja kiireesti

– Italiasta on tultava kansakunta, jolla on todellinen ja uskottava pelotekyky, sanoo kenraali, pääesikunnan päällikkö Carmine Masiello Corriere della Serassa.

Kenraalin mukaan nykyistä armeijaa on tarkasteltava eri näkökulmista.

– Skenaariot ja uhat ovat muuttuneet, ja siksi tarpeet ovat muuttuneet, ei vain meidän, vaan myös muiden Nato-maiden tarpeet. Ennen kaikkea keskeisiä asejärjestelmiä on tarkistettava, välineitä vahvistettava, mutta myös rakenteita, koulutusjärjestelmiä ja käyttötapoja on mukautettava uudelleen.

– Se on pohjimmiltaan innovointia kaikilla osa-alueilla, jossa teknologia on ratkaiseva tekijä. Mutta teknologia on edelleen keino, ei päämäärä. Ja meidän on kiirehdittävä ja tehtävä se, koska emme tiedä, mitä tapahtuu, Masiello jatkaa.

Hänen mukaansa ”vaikka politiikka ja diplomatia tekevät työnsä, meidän on sitouduttava olemaan valmiita toivoen, ettei meidän tarvitse koskaan ryhtyä toimiin”.

– Tästä syystä Italiasta on tultava kansakunta, jolla on todellinen ja uskottava pelotekyky.

Kenraalin mukaan kiireellisimpiä hankittavia teknologioita ”ovat varmasti ne, jotka keskittyvät kyberneettiseen alueeseen liittyvien kykyjen yhdistämiseen ja sähkömagneettisen hallintaan, jotta yksikkömme voidaan suojata kolmannesta ulottuvuudesta tulevalta uhalta eli älykkäiltä lennokeilta ja ammuksilta”.

– Ajattelen myös kansallisen alueemme ilmapuolustusta, jonka olemme äskettäin nähneet Israelin toteuttavan käytännössä, Masiello sanoo viitaten Iranin iskujen torjuntaan viime kuussa.

Masiello toteaa, että nämä ovat suuren kriisin vuosia ja on parempi valmistautua.

– Toistaiseksi (Italialla) ei ole riittävästi voimia. Kaksi sotaskenaariota – Ukraina ja Gazan – opettavat meille, että massaa tarvitaan, koska voimat kuluvat ja niitä on uudistettava. Ongelma, joka voidaan ratkaista vaatimattomalla yksittäisten asevoimien koon kasvattamisella. Tarvitaan vähintään 10 000 sotilasta lisää.