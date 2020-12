Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pitkäaikainen tautimuoto on Tuuli Lappalaisen mielestä syy olla leikkimättä koronan kanssa.

Geenitutkija ja Columbian yliopiston apulaisprofessori Tuuli Lappalainen sanoo rokotusvastaisten ihmisten vaarantavan itsensä ja heikomman laumasuojan kautta myös muut.

– Erityisesti ne, jotka eivät perussairauden takia voi ottaa rokotetta. Siksi on tärkeää motivoida kaikki kykenevät ottamaan rokote. Virheelliset väitteet taudin vaarattomuudesta eivät edistä asiaa, Tuuli Lappalainen twiittaa.

Lappalainen on vastannut vihreiden Osmo Soininvaaralle. Tämä twiittasi, että ”kun riskiryhmät on rokotettu, Covid-19 ei ole enää kovinkaan vaarallinen tauti. Jatketaanko rajoitustoimia silti, kunnes rokote on kaikkien saatavilla?”. Soininvaara jatkoi vielä, että ”yritätkö sanoa, että kun jotkut uskovat satuihin, muiden pitää jatkaa vankilassa elämistä heidän suojelemisekseen”.

Tämä sai Tuuli Lappalaisen vastaamaan. Hänen mukaansa Covid-19 on myös myöhemmin vaarallinen tauti.

– Tosi ikävän taudin ja long COVIDin riski myös nuorilla on sen verran suuri, että koronan kanssa ei kannata leikkiä. Tässä ei ole pelkästä kuolleisuudesta kyse, Lappalainen kirjoittaa.

– Long COVIDin riski on se syy, miksi itse yritän välttää riskitilanteita viimeiseen asti. hän kertoo.

Tosi ikävän taudin ja long COVIDin riski myös nuorilla on sen verran suuri, että koronan kanssa ei kannata leikkiä. Tässä ei ole pelkästä kuolleisuudesta kyse. Long COVIDin riski on se syy, miksi itse yritän välttää riskitilanteita viimeiseen asti. — Tuuli Lappalainen (@tuuliel) December 7, 2020