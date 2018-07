Tässä suosituin hallituspohja – kansalaisten näkemykset hajautuvat

Vaihtoehtoja annettiin kahdeksan: sinivihreä (keskusta, kokoomus, vihreät, RKP ja KD), porvarihallitus (keskusta, kokoomus, RKP, KD), oikeistohallitus (keskusta, kokoomus, perussuomalaiset, sininen tulevaisuus ja KD), kolmen suuren hallitus (keskusta, kokoomus, SDP), sinipunahallitus (kokoomus, SDP, vihreät, RKP), punamulta (kesk, SDP, vihreät, RKP), kansanrintama (keskusta, SDP, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja KD) ja suosikiksi noussut punavihreä pohja.

Huomionarvoista on, että mielipiteet hajautuvat: yksikään vaihtoehto ei ylitä epätietoisten osuutta.

Sinivihreä ja punamulta epäilyttää

Ei vasemmistolaisista hallitusvaihtoehdoista ykköseksi nousee perinteinen porvaripohja, joka on selvästi suositumpi kuin sinivihreä vaihtoehto, jota on väläytelty yhtenä mahdollisena vaalien jälkeisenä pohjana. Sinivihreää epäsuositumpi on vain kansanrintamahallitus, joka on aatteelliselta suunnaltaan keskustavasemmistolainen.

Kyselyssä siis suosituin ja epäsuosituin pohja on vasemmistovetoinen. Tätä voi selittää se, että punavihreä on puhtaammin kaupunkilaisten hallitus kuin kansanrintama.

Kannatusmittausten mukaan yksi varteenotettava hallitusvaihtoehto on sinipuna. Se on kyselyn neljänneksi suosituin pohja yhdeksän prosentin kannatuksella. SDP:n ja keskustan varaan rakentuva punamulta on sinipunaa epäsuositumpi ja saa vain kuuden prosentin kannatuksen.

SDP kiinnostaa

Mittauksessa kysyttiin myös, millaisen hallituspohjan kanssa voisi elää. Reilu kolmannes voisi elää punavihreän pohjan kanssa. Sen sijaan häntäpäähän jäi ns. oikeistohallitus, jossa mukana ovat myös PS ja sininen tulevaisuus. Vain viidennes kansasta kokee tämän pohjan olevan sellainen, jonka kanssa voisi elää. Huomionarvoista on se, että kolmen siedettävimmän pohjan vaihtoehdoissa kaikissa mukana on SDP.