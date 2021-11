”Tämä on vastuuttominta Suomessa vuosikymmeniin”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lapset toimivat professorin mukaan koronan epidemia-ajureina.

Hallintotieteen professori Jussi Kivistö twiittaa koronavirustartuntojen suurista määristä lapsilla.

– Nyt on kaikkien viime viikkojen tilastojen valossa selvää, että lapset toimivat epidemia-ajureina. Kerrannaisvaikutusten takia tämän puolittainen kieltäminen ja siihen puuttumatta jättäminen on vastuuttominta, mitä tässä maassa on tehty vuosikymmeniin, Jussi Kivistö kirjoittaa.

Professori kaipaa henkilövaihdoksia ja vastuiden uudelleenmäärittelyä usealla tasolla.

– Kriisitilanteessa vene ei kuitenkaan keiku, sillä tikku on vastuutahoilla omassa silmässä.

– Meillä piti olla valoisa marraskuu.

Hän toteaa pitävänsä käsittämättömänä, että ”tämä voidaan tällä tavoin lyödä meillä sivistysvaltiossa laimin. Suurimmassa uhassa infektiolle ovat ne, joilla ei edes vielä voi olla rokotussuojaa. Koulutartuntojen määrää ei voi edes selvittää delta-aikana, koska lapsia ei testata laajasti”.

Nyt on kaikkien viime viikojen tilastojen valossa selvää, että lapset toimivat epidemia-ajureina. Kerrannaisvaikutusten takia tämän puolittainen kieltäminen ja siihen puuttumatta jättäminen on vastuuttominta, mitä tässä maassa on tehty vuosikymmeniin. — Jussi Kivistö (@jakivisto) November 17, 2021

THL:n mukaan koulut ovat matalan tartuntariskin paikkoja. Tilastointi, jolla tätä perustellaan, ei kestä tarkastelua (indeksitapauksen määrittely, data ennen delta-virusta) eikä empiiristä todellisuutta. Arviota ei ole muutettu, koska se on poliittinen.https://t.co/nQQ5za5ZiX — Jussi Kivistö (@jakivisto) November 17, 2021

Valitettavasti on ollut pitkään tiedossa että lapset saavat tartunnan ja tartuttavat eteenpäin. Se on nähty kaikkialla missä tartunnat tilastoidaan ikäryhmittäin. Uutta on vain se, että lapset nyt ovat iso osa rokottamattomista ja että heidän tietoisesti annetaan saada tartunta — Martin Scheinin FIN (@MartinScheininF) November 17, 2021

Olen kannellut lasten suojaamisen laiminlyönneistä @oikeuskansleri:lle, @oikeusasiamies:lle, tehnyt tutkintapyynnön @SuomenPoliisi:lle viranomaisten toimista. Ketään ei kiinnosta eikä kukaan ota vastuuta. On tämä upea maa — Mikko Heimo (@HeimoMikko) November 18, 2021