”Tämä olisi Boris Johnsonille katastrofaalista”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Britannia on poistamassa koronarajoitteet, vaikka kuolemantapausten uskotaan nousevan.

Britannia on poistamassa maanantaina lähes kaikki koronarajoitteet, kertoo CNN. Samaan aikaan koronahavaintojen määrä on nousussa, vaikka suurin osa briteistä on saanut kaksi rokotusta.

Poistumassa ovat muun muassa maskipakko sekä kokoontumisrajoitteet ulkona ja sisällä. Sosiaalista eristäytyminen jää positiivisen koronatestituloksen saaneille ja poistuu muilta. Yökerhot, lentokentät ja urheilustadionit saavat toimia jatkossa jälleen täydellä kapasiteetillaan. Britannian oman koronasovelluksen hälyttäessä kansalaisilta edellytetään kuitenkin omaehtoista eristäytymistä.

Imperial College Londonin tekemien ennustemallien mukaan kaikkien rajoitteiden poistaminen saattaa johtaa merkittävään sairaalatapausten ja kuolleisuuden kasvun kolmanteen aaltoon. Riskinä on myös erilaisten mutaatioiden määrän kasvu. Pääministeri Boris Johnson myöntää, että yhteiskunnan avaaminen tulee johtamaan lisääntyneeseen koronakuolleisuuteen.

– Mutta jos emme pysty avaamaan yhteiskuntaa tulevien muutaman viikon aikana, jolloin meitä auttaa kesän ja koululomien saapuminen, silloin meidän täytyy kysyä itseltämme milloin voimme palata normaaliin, hän puolustaa päätöstä.

Julkiseen mielipiteeseen erikoistuneen konsultti Joe Twymanin mukaan yhteiskunnan avaaminen voi epäonnistuessaan kostautua Johnsonille. Hänen mukaansa jo pakotetut laajat omaehtoiset eristäytymiset voivat pilata lomia ja laskea pääministerin suosiota. Perääntyminen päätöksestä tilanteen pahentuessa voisi olla Johnsonille katastrofaalista.

– Jos tilanne pahenee, se voi vahingoittaa hallituksen asemaa, sillä se kuinka hyvin hallitus hoitaa pandemiaa korreloi läheisesti sen kannatuksen kanssa.