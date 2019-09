”Tämä etsii törkeydessä vertaistaan”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja kysyy, onko peruspalveluministeri tehtäviensä tasalla.

Kokoomuksen kansanedustaja ja Valtiovarainvaliokunnan jäsen Timo Heinonen on tyrmistynyt pääministeri Antti Rinteen (sd.) ilmoituksesta, että luvattua vanhustenhoidon 0,7 sitovaa hoitajamitoitusta ei tulekaan, koska ei ole rahaa.

– Tähän asti vaalilupauksen pettämistä on puolusteltu sillä, että tarvittavaa 4 000 hoitajaa ei ole ja heidän kouluttamisensa vaatii pitkän ensi vaalikaudelle ulottuvan siirtymäajan. Nyt Rinne kuitenkin myönsi, että tästä ei olekaan kyse vaan kyse on siitä, että tähän ei ole rahaa. Rahat on siis käytetty ja varattu kaikkialle muualle. Tämä etsii törkeydessään vertaistaan, paheksuu Heinonen.

Hän ihmettelee, että vanhustenhoidosta nyt vastaava ministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi vielä keväällä, että hoitajamitoitus on hoidettavissa tunneissa ja se vaatii vain yhden lauseen lisäämistä lakiin.

– On kyllä vakavasti kysyttävä, onko peruspalveluministeri Krista Kiuru tehtäviensä tasalla ja voiko hän jatkaa tehtävässään pääministeri Rinteen ilmoituksen jälkeen. Vanhuksille ja heidän omaisilleen, mutta myös koko hoito- ja hoiva-alan ammattilaisille annettu vaalilupaus oli selkeä ja yksiselitteinen ja siihen oli myös kaikkien lupa uskoa.

Heinonen toteaa, että Antti Rinne vahvisti tätä uskoa vielä todeten, että rahaa on.

– Nyt ääni on toinen ja vaalilupaus täydellisesti petetty. Rahat on käytetty muualle.

– Kokoomus esitti jo keväällä keskustelun käydessä kiivaana, että palkataan välittömästi lisää hoitajia vanhustenhoitoon. Se ei silloin kelvannut vaan SDP ja muut vaativat äänekkäästi vain sitovaa hoitajamitoitusta. Nyt nämä kokoomuksen lupaamat lisähoitajatkin olisivat iso apu ja lisä, kun demareiden lupaamaa sitovaa hoitajamitoitusta ei tulekaan.