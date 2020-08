Tämä alue on rahasampo sijoittajalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Monissa kaupungeissa pitää varautua asunnon hinnan laskuun ja vuokralaisen etsintäajan venymiseen.

Houkuttelevimmaksi kaupungiksi asuntosijoittajien näkökulmasta nousee jälleen Kuopio vuoden tauon jälkeen, arviovat Suomen Vuokranantajat ry ja Pellervon taloustutkimuskeskus PTT tuoreessa ennusteessaan.

– Ei ole yllätys, että Kuopio pärjää vuodesta toiseen hyvin rankingissa. Kuopio on yliopistokaupunki, jossa opiskelijoiden ohella positiivinen väestö- ja työpaikkakehitys on viime vuosina lisännyt vuokra-asuntojen kysyntää, arvioi Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen tiedotteessa.

Koko Suomessa vuokrien ennustetaan kasvavan tulevina vuosina maltillisesti noin 1,3 prosentin vuosivauhdilla. Asuntohintojen sen sijaan arvioidaan laskevan tänä vuonna pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella puolella prosentilla ja muualla Suomessa kolmella prosentilla.

Vuoteen 2023 mennessä asuntohintojen ennakoidaan nousevan kriisiä edeltänyttä tasoa korkeammalle ainoastaan kasvukeskuksissa.

– Vuokrat nousevat tasaisesti, mutta asuntojen hintakehitys heikkenee. Tämän yhtälön seurauksena ennustettu keskimääräinen vuokratuotto nousee kaikissa kaupungeissa edellisen vuoden tutkimukseen verrattuna. Kääntöpuolena asuntojen heikko arvokehitys syö asuntosijoittamisen kokonaistuottoa, jossa huomioidaan vuokratuoton lisäksi asunnon arvon kehitys, Rokkanen kertoo.

Vuokranantajan on hänen mukaansa varauduttava pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa asunnon arvon laskuun ja pidempiin markkinointiaikoihin vuokrauksessa. Suurissa kaupungeissa ennustettu vuokratuotto on maltillisempaa, mutta arvonkehityksen ja vuokralaisen löytämisen osalta vuokraus on stressittömämpää.

Tarkastelluista kaupungeista suurin vuokratuotto yksiöissä ennen veroja on Kajaanissa ja Kouvolassa (7,7 %) ja pienin Helsingissä (3,2 %). Koko maan ja kaikkien asuntojen osalta vuokratuotto on pysytellyt viime vuosina 3,5 prosentin tuntumassa.

Rokkanen muistuttaa, että koronakriisin kaikkia vaikutuksia on vaikea arvioida.

– Ennusteessa oletetaan koronakriisin vauhdittavan asuntomarkkinoiden hintojen eriytymistä, mutta vuokrien osalta uskotaan kriisiä edeltävän kehityksen jatkuvan. Ennuste kuvaa siis tilannetta, jossa kaupungin vuokramarkkinat toipuvat koronasta nopeasti, hän huomauttaa.