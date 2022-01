Tällainen on maailma omikronin jälkeen – ”meillä on puoli vuotta aikaa”

Tartuntamäärät laskevat ja väestötason immuniteettia ja kestävää laumasuojaa ei saavuteta. Näin arvioi ”omikronin jälkeistä maailmaa” arvostettu rokotetutkija, Texasin lastensairaalan lääkäri ja Baylor College of Medicinen virologian professori Peter Hotez.

– Meillä tulee olemaan kuusi kuukautta aikaa rokottaa maailma ja estää uutta varianttia syntymästä tänä kesänä, hän toteaa Twitterissä.

Hotez varoittaa, ettei tämä uusi muunnos välttämättä muistuta omikronia. Hänen mukaansa maailman rokottaminen puolen vuoden aikana on paras ratkaisu pandemiaan. Hotezin mukaan tämä on myös mahdollista. Hän muistuttaa Texasin lastensairaalassa kehitetystä uudesta rokotteesta.

”Koko maailman rokotteeksikin” tituleerattua rokotetta ei ole patentoitu ja se on suunniteltu sellaiseksi, että sitä voidaan tuottaa helposti paikan päällä esimerkiksi Afrikan, Aasian ja Etelä-Amerikan maissa, joissa rokotteiden saatavuus on ollut kehno.

Peter Hotez viittaa Twitterissä arvionsa tueksi tästä löytyvään Fortune lehden artikkeliin. Asiantuntijat pohtivat siinä omikronin aallon mahdollisesti luomaa laumasuojaa.

Esimerkiksi Texasin yliopiston McGovern Medical Schoolin tartuntatautien laitoksen johtaja, tohtori Luis Ostrovsky arvioi, että vaikka omikron voikin kulkea niin nopeasti läpi väestöstä, että jonkinasteinen laumasuoja saavutetaan, jää se koronaviruksen kohdalla kuitenkin todennäköisesti väliaikaisesti.

Kyse on hänen mukaansa vasta-aineiden katoamisesta ajan myötä sekä mahdollisten uusien varianttien riskistä.

– Tämän muunnoksen tartunta ei takaa suojaa tulevilta muunnoksilta, Ostrovsky toteaa.

– On melko riskialtista sanoa, että ”antaa mennä, hankintaan laumasuoja”. Kaikki saavat tartunnan ja se on siinä”, hän jatkaa.

