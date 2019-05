Arto Satonen: Taivas varjele mitä sieltä on tulossa

Kirjoittajan mukaan moni pelkää syystä, minkälainen ilmaveivi on hallitusohjelman muodossa tulossa.

Kevään jääkiekon MM-kilpailujen aikaan nämä Antero Mertarannan legendaariset sanat Mikael Granlundin ilmaveivimaalin yhteydessä ovat jääneet suomalaisten mieliin. Juuri tällä hetkellä nämä sanat sopivat kuitenkin Säätytalon neuvotteluihin. Moni pelkää ja ihan syystä minkälainen ilmaveivi sieltä on hallitusohjelman muodossa tulossa.

Erityisen huolissaan ovat yrittäjät. SDP on selvästi ilmoittanut, että yrittäjävähennyksestä luovutaan ja listaamattomien yritysten verotusta kiristetään. Nämä muutokset kiristäisivät yksin yrittäjien, pienten ja keskisuurten työnantajien verotusta. Eli juuri niiden tahojen verotusta, joihin lähes kaikki yksityisen sektorin uudet työpaikat ovat viime vuosina syntyneet.

Työnantajia huolestuttaa myös odotettavissa olevat muutokset työmarkkinoilla. Työttömien aktiivisesta patistelusta työmarkkinoille halutaan luopua, Kikyn myötä saavutettu kilpailukykyhyöty vesittää ja ulkomaisen työvoiman tuloa Suomen työmarkkinoille halutaan suitsia. Säätytalon ja Hakaniemen ulkopuolella jo kaikki näkevät, että työvoiman saatavuus on talouskasvun este. Viesti tuskin silti menee perille.

Omat huolensa ovat myös maanviljelijöillä. Maatalouden kannattavuus on jo valmiiksi heikkoa, mutta se ei estä vihreitä ja vasemmistoliittoa ajamasta muutoksia jo kalkkiviivoilla olevaan eläinsuojelulakiin. Lajille tyypillinen käyttäytyminen kuulostaa hyvältä, mutta käytännössä tarkoittaa lisää kustannuksia suomalaisille tuottajille. Kun kotimaisen tuotteen hinta nousee, moni valitsee ulkomaisen. Lopputuloksena kotimainen tuotanto pienenee, tilojen kannattavuus heikkenee ja eläinten oikeudet huononevat, koska Suomen tuotanto on jo nyt eettisesti selvästi korkeammalla tasolla kuin lähes kaikissa muissa EU-maissa.

Puolustuspolitiikassa on myös omat riskinsä. Jos vasemmistoliitto pääsee päättämään, niin sotaharjoitukset NATO-maiden kanssa vaikeutuvat, puolustusmäärärahat pienenevät ja jopa Hornetien täysimääräinen korvaaminen saattaa vaarantua. Ideologia halutaan tuoda myös ratkaisemaan se, mistä uudet hävittäjät ostetaan. Amerikkalaiset koneet ovat vihreiden pannassa, koska USA ei ole mukana Pariisin ilmastosopimuksessa, vaikka siitä eivät ole lentokonevalmistajat päättäneet. Saab on todennäköisesti tässä poliittisessa tilanteessa vahvoilla. Hävittäjäkoneiden valinta pitäisi kuitenkin tehdä puolustuskyvyn perusteella, ei poliittisin perustein.

Todennäköisesti uusi hallitus haluaa myös osoittaa olevansa selvästi liberaalimpi kuin edeltäjänsä. Jos se tarkoittaa kannabiksen laillistamista, niin sen jälkeen huumeongelma on merkittävästi suurempi. Kokemusperäinen tieto maailmalta osoittaa, että kannabiksen vapauttaminen ei todellakaan hillitse vahvempien huumeiden käyttöä, vaan porttiteorian mukaisesti ohjaa lisää väkeä vahvempien huumeiden käyttäjiksi.

Kaikkein eniten syytä on olla huolissaan niiden, jotka käyvät autolla töissä. Punavihreälle blogille ykkösasia on se, että Suomi on eturivin taistelija ilmastonmuutoksen torjunnassa ja polttomoottoriautoilija on kaiken pahan alku ja juuri. Vihreät ovat jo vuosia olleet työmatkavähennyksen kimpussa, koska se on heidän mielestään ympäristölle haitallinen tuki. Työmatkavähennykseen koskeminen on nopein tapa hiljentää Suomen maaseutu, koska maaseudun elinvoima pitkälti lepää kaupungissa töissä käyvissä. Nähtäväksi jää saako keskusta taisteltua edes siirtymäaikaa punavihreälle vyörytykselle.

Arto Satonen Arto Satonen on kansanedustaja ja suuren valiokunnan puheenjohtaja.