Suurin muslimimaa kieltämässä ”rienaavan ja pornografisen” musiikin

Indonesian muusikot vastustavat maan parlamentin uutta lakiesitystä.

Lakiluonnoksen mukaan Indonesiassa pitäisi kieltää rienaava ja pornograafinen musiikki. Muusikoiden ja esiintyjien pelkona on, että toteutuessaan laki rajoittaisi heidän ilmaisunvapauttaan.

Rummuilla, kitaroilla ja niiden kuvilla varustautuneet mielenosoittajat järjestivät protestinsa pääkaupunki Jakartan lähellä Bogorissa. Netissä kiertävä lainvastainen vetoomus on lyhyessä ajassa kerännyt jo yli 250 000 allekirjoitusta.

Lakiluonnoksen mukaan muusikoita ja alan esiintyjiä kiellettäisiin tuomasta ”ulkomaisten kulttuurien negatiivisia ja ihmisarvokkuuden vastaisia” vaikutteita Indonesiaan. Lakiluonnoksessa esitetään myös muusikoille testejä, joiden suorittaminen olisi edellytys julkisille esiintymisille.

Indonesian parlamentti sääti kymmenen vuotta sitten ns. antipornolain, joka kielsi seksuaalisesti houkuttelevan materiaalin muun muassa kuvataiteessa, valokuvissa, kirjallisuudessa, sarjakuvissa ja runoudessa.

Käytännössä lain toimeenpanoa ei ole pystytty valvomaan, koska monissa laajan monikulttuurisen saarivaltion osissa siitä ei välitetä, ja koska suuri osa indonesialaisista ei lakia hyväksy. Myös lain toteuttamisesta nousevat tulkintaongelmat ovat vaikeita ratkaistaviksi. Toisaalta esimerkiksi hinduvaltaisessa Balilla ja Länsi-Papualla, missä kristinusko ja luonnonuskonnot ovat enemmistönä, lain vastustus on voimakasta.

Moniuskontoinen Indonesia on maailman suurin muslimimaa, jossa tiukan linjan islam on vaaleissa saanut vain selvän vähemmistön kannatuksen. Kuitenkin muun muassa Saudi-Arabiasta tukea saava Islamin puolustusrintama FDI on äänekäs, kaduille suuria ihmisjoukkoja kokoava ja omavaltainen liike, jolla on vaikutusvaltaa maan poliitikkoihin.

Liike pystyy myös painostamaan ”huonon muslimin” leimalla niitä poliitikkoja, jotka asettuvat sitä vastustamaan. FDI:lla on myös omia mafiatyyppisiä katupartioita, jotka keräävät suojelurahaa esimerkiksi yökerhojen omistajilta.

Tiukinta Indonesian uskonnollinen valvonta on Sumatran Acehissa, jossa Helsingin vuoden 2005 rauhansopimus lopetti aseelliset taistelut, mutta jossa varsinkin naisten oikeuksien puolustaminen on vaikeaa ja vaarallista.

Uudessa lakiluonnoksessa esitetään tottelemattomille muusikoille jopa sakkoja ja vankeusrangaistuksia.

Mielenosoittajien puolesta puhunut Danilla Riyadi sanoi lakiesityksen olevan vaarallinen ja voivan johtaa joidenkin ryhmien mielivaltaan eri mieltä olevia kohtaan

Riyadi kertoi lakiesityksen jättävän täysin tulkinnanvaraiseksi sen, mitä tultaisiin pitämään ”negatiivisena ulkomaisena vaikutteena” tai ”pornograafisena sisältönä”.

Indonesian 250 miljoonaisesta väestöstä lähes 90 prosenttia on muslimeja. Indonesian islam on muslimimaailmassa edustanut perinteisesti suvaitsevaisuutta ja paikoin sekoittunut myös maan vanhoihin luonnonuskontoihin. Maan suurimmat muslimijärjestöt ovat myös vannoneet moniarvoisuuden nimiin. Jotain ilmapiiriin muuttumisesta kertoo se, etteivät ne kuitenkaan johdonmukaisesti asetu islamistista ajattelua edustavia vastaan tai vaadi äärijärjestöjen mielivaltaisen toiminnan kieltämistä.

Viime vuonna isojen järjestöjen, kuten monikymmenmiljoonaisten NU:n (Nahdlatul Ulama) ja Muhammadyahin keskeiset vaikuttajat vetosivat indonesialaisiin demokratian puolustamiseksi. Toisaalta maassa on syntynyt moniuskontoisia yleisiä ihmisoikeuksia ja naisten oikeuksia puolustavia liikkeitä, jotka ovat keränneet kaduille myös suuria mielenosoituksia.

Tällä vuosikymmenellä jotkut suuren maailman musiikkinimet ovat kovan linjan islamistien uhkailujen edessä peruneet Jakartaan suunniteltuja konserttejaan. Näin teki muun muassa Lady Gaga.