Suosittu harrastus Pohjois-Koreassa – tästä Kim Jong-un ei tiedä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vaurastuva keskiluokka shoppailee ja siemailee cappuccinoja kahviloissa vapaa-ajallaan.

Suurin osa Pohjois-Korean kansalaisista elää köyhyydessä, mutta maan pääkaupunki Pjongjangin vaurastuvalla keskiluokalla on yhä enemmän valinnanvaraa paikoista, joissa voi kuluttaa rahaa ja viettää vapaa-aikaa.

BBC:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un on käynnistänyt useita rakennusprojekteja, joiden tarkoituksena on lisätä pääkaupungin viihtyisyyttä ja nostaa ihmisten elintasoa.

– Näitä ovat asuinprojektit, delfinaario, ostoskeskukset, huvi- ja vesipuistot, 3D-elokuvateatteri ja hiihtokeskus, tutkija Curtis Melvin kertoo.

– Jos olet etuoikeutettu, voit pelata squashia, käydä joogatunneilla, nauttia esimerkiksi viihtyisistä italialaisista tai japanilaisista ravintoloista sekä siemaista cappuccinon kahvilassa. Pjongjangin etuoikeutettujen asukkaiden elämä on samankaltaista kuin keskiluokalla vauraissa maissa, tutkija Andray Abrahamian Kalifornian yliopistosta kertoo.

Elintasoero urbaanien alueiden ja maaseudun välillä on kuitenkin jyrkkä.

– Ihmiset Pjongjangin ulkopuolella elävät erilaisessa maailmassa. Infrastruktuuri on heikossa kunnossa ja ihmiset työskentelevät kovasti ansaitakseen elantonsa. Maanviljelijöillä on tiukat tuotantokiintiöt. Monella ei ole puhdasta vettä tai toimivaa sähköverkkoa. Heidän elintasonsa on merkittävästi alhaisempi kuin pääkaupungissa, Pohjois-Korean keskiluokasta kirjan kirjoittanut toimittaja James Pearson kertoo.

Vaikka pääkaupungin asukkailla on yhä enemmän valinnanvaraa vapaa-ajan viettopaikoista, yksi salainen harrastus nouse kuitenkin ylitse muiden.

– Suurin osa pohjoiskorealaisista seuraa salaa ulkomaista mediaa ja erityisesti eteläkorealaisia draamasarjoja. Nämä sarjat tarjoavat ihmisille Koreiden rajojen molemmilla puolilla mahdollisuuden paeta arjen paineita. Ero on tietenkin siinä, että Pohjois-Koreassa sarjoja seurataan salaa, Pearson sanoo BBC:lle.