Suomessa kriittinen hetki – ”isku valuu työttömyyteen”

Aki Kangasharjun mukaan Suomessa tarvitaan työmarkkinajoustoja.

Suomessa eletään nyt kriittisiä aikoja työttömyyden suhteen, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.

– Me elämme nyt selvästi tällaisessa kulminaatiopisteessä. Viime keväänä saatiin se (korona) isku, joka on nyt pikkuhiljaa valumassa pitkäaikaistyöttömyyteen, Kangasharju totesi torstaina Akavan Mitä opimme työttömyyden hoidosta koronakriisin aikana? -verkkolähetyksessä.

Tuoreen Akava Works -työttömyys- ja lomautuskatsauksen luvut osoittavat, että työttömyyden vähentyminen on hidastunut ja uhkaa pysähtyä kokonaan. Yli vuoden kestänyt työttömyys eli pitkäaikaistyöttömyys on viime kuukausina kasvanut lähes saman verran kuin 3–12 kuukauden mittaiset työttömyydet ovat vähentyneet.

– Onneksi se rokote on tulossa. Se tulee tuskallisen hitaasti. Katsotaan nyt, mitä tämä korona ehtii saada aikaan ennen sen rokotteen varsinaista tuloa, Kangasharju sanoi.

Kangasharju muistuttaa talouteen iskevien shokkien olevan sitä pahempia, mitä enemmän ne tuhoavat fyysistä tai inhimillistä pääomaa.

Hän käyttää 1990-luvun lamaa esimerkkinä.

– Bkt:n kehitys ja työllisyysasteen kehitys romahtivat 90-luvulla. Konkursseissa tuhoutui silloin paljon pääomaa, ja työttömien määrä lisääntyi hurjasti.

Kangasharju korostaa bkt-kehityksen palanneen paljon nopeammin vanhalle trendille jo 90-luvulla Nokian vetämänä. Työllisyysasteen kehitys entiselle tasolle on ollut hitaampaa.

– Kun inhimillistä pääomaa pääsee tuhoutumaan työttömyyden pitkittyessä, kyvyt ja halut tehdä työtä vähenevät todella nopeasti. Sitä kykyä ja halua on todella vaikea nostaa takaisin entiselle tasolle.

– Me olemme juuri nyt tässä kulminaatiopisteessä, että ehtiikö tämä pitkittyvä työttömyys alkaa tuhota tätä inhimillistä pääomaa.

Kangasharjun mukaan Suomessa pitäisi pystyä tekemään työmarkkinajoustoja. Hän korostaa Yhdysvaltojen ja Euroopan eroa.

– Suomi on tyypillinen Euroopan maa. Jos tulee shokki talouteen ja on työttömyyttä, niin se työttömyys pysyy paljon pidempään ja korkeampana kun verrataan Yhdysvaltoihin, jossa työmarkkina on paljon joustavampi.