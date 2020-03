Sofia Vikman: Hallituksen puututtava huumeongelmaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja kysyy huumeiden käytön torjumisesta ja huumekuolemien estämisestä.

Kansanedustaja Sofia Vikman (kok.) on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen huumeiden käytön torjumisesta ja huumekuolemien estämisestä. Vikman vaatii hallitukselta konkreettisia tekoja huumeongelmaan puuttumiseksi.

Poliisin mukaan laittomia huumeita käyttävät ja myyvät yhä nuoremmat henkilöt.

Vikman viittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viime vuonna julkaisemaan tilastoraporttiin, jonka mukaan 15—24-vuotiaista jotakin huumetta oli elämänsä aikana käyttänyt 26 prosenttia. Myös huumekuolemien määrä on Suomessa nousussa.

– Huumeet lieveilmiöineen ovat todellinen ja vakava ongelma. Hallituksen on ryhdyttävä määrätietoisiin ja konkreettisiin tekoihin huumeidenkäytön torjumiseksi ja huumekuolemien estämiseksi. Erityinen huomio on kohdistettava lasten ja nuorten tilanteeseen, Vikman toteaa tiedotteessa.

Vikman nostaa esiin kotikaupunkinsa Tampereen tilanteen. Noin vuosi sitten neljän Tampereen seudun ammattiopiston opiskelijan uutisoitiin kuolleen huumeisiin, ja syksyllä uhreja tuli kolme lisää.

– Tampereella kaupunkilaiset ovat syystäkin huolissaan kehityksestä, joka myös kaupungin katukuvassa on viime vuosina tapahtunut. Poliisin mukaan huumetilanne Pirkanmaalla on karkaamassa käsistä niin Tampereella kuin muissakin kunnissa.

Vikman vaatii hallitusta tunnustamaan tilanteen vakavuuden ja tarttumaan ongelmaan koko maassa.

– Huumeongelman pahenemisesta huolimatta hallituspuolueiden suunnalta on kuultu esityksiä, jotka ovat omiaan muokkaamaan yhteiskunnan asenneilmastoa huumemyönteisemmäksi. Tällaisia ehdotuksia ovat olleet esimerkiksi huumeiden käytön dekriminalisointi ja piikityshuoneiden laillistaminen.

Vikmanin mukaan huumemyönteisille lausunnoille ei ole tilaa.

– Nyt tarvitaan ripeitä tekoja huumeidenkäytön vähentämiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi.

Vikman korostaa, että ennen kaikkea huumekauppaa ja -rikollisuutta vastaan on toimittava määrätietoisesti.

– Riittävistä resursseista ja välineistä niin poliisissa, rajalla, tullissa kuin oikeuslaitoksessa on huolehdittava, jotta huumeiden saatavuuteen ja kauppaan voidaan puuttua tehokkaasti. Nykyinen poliisien määrä ei riitä.

Lisäksi Vikmanin mukaan apua on oltava tarjolla ja huumehoitoon on päästävä nopeasti ja matalalla kynnyksellä.

– Myös ennaltaehkäisyyn on panostettava, ja nuorten huumeiden käyttöön on puututtava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tarvitaan moniammatillista yhteistyötä, vahvaa nuoriso- ja sosiaalityötä sekä vaikuttavaa päihdekasvatusta. Syrjäytymistä on ehkäistävä, ja mielenterveyden terapiatakuu toteutettava.

Vikman on jättänyt hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen. Vikman vaatii hallitusta vastaamaan, mihin konkreettisiin toimiin hallitus ryhtyy huumeidenkäytön vähentämiseksi ja erityisesti nuorten huumeidenkäytön estämiseksi sekä huumehaittojen ja huumekuolemien torjumiseksi.