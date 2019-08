”Sikailu saatava loppumaan – brasilialaisille tuotteille tuontikielto”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Mikko Kärnä vaatii, että EU asettaa brasilialaisen soijan ja lihan tuontikieltoon.

Kansanedustaja Mikko Kärnän (kesk.) mukaan Brasilian sademetsissä harjoitettava kaskiviljely on uhka koko ihmiskunnan tulevaisuudelle.

– Samaan aikaan kun Euroopan unioni ja muut maat kamppailevat ilmastonmuutoksen torjumiseksi, poltetaan Brasiliassa häikäilemättä sademetsää soijanviljelyn ja karjankasvatuksen tieltä. Jokainen brasilialaisesta soijasta suoraan tai välillisesti riippuvaisia tuotteita käyttävä on ilmastotuholainen, hän sanoo.

– Meidän on uskallettava asettaa kaikki brasilialaiset soijatuotteet ja lihat boikottiin, kunnes tämä sikailu sademetsissä saadaan loppumaan. Suomessa K- ja S-ryhmän sekä Lidlin tulisi poistaa kaikki tällaiset tuotteet välittömästi hyllyistään. On hienoa, että kotimaisessa lihantuotannossa rehusoijasta on jo käytännössä luovuttu, Kärnä jatkaa.

Hän toteaa, että Brasilia on saatettava ruotuun ja samaan rintamaan ilmastonmuutosta torjuvien maiden kanssa.

– On välttämätöntä, että YK käy keskustelun Brasilian tilanteesta ja määrittelee pakotteet, joilla maa palautetaan noudattamaan Pariisin ilmastosopimusta. Brasilian presidentin Jair Bolsanaron lausunnot tämän katastrofin ympärillä ovat käsittämättömiä. Tässä ei ole kyse mistään ”ympäristöpsykoosista”, vaan koko ihmiskunnan hätätilasta.