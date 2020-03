Seurakuntalainen: Valtakunnansyyttäjän toiminnasta kantelu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helluntaikirkon johtaja on kannellut valtakunnansyyttäjän toiminnasta oikeuskanslerille.

Suomen Helluntaikirkon johtaja Mika Yrjölä on tehnyt kantelun oikeuskanslerille valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisesta

Kantelu liittyy valtakunnansyyttäjän toimintaan kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) tapauksessa.

– Kyseessä on yhteiskunnallisesti merkittävä asia, jonka tämänhetkinen käsittely loukkaa oikeustajuani – ja kaupunkilaisjärkeäni: poliisin resursseja tuhlataan yhä uudelleen asioiden käsittelyyn, joissa se on jo tehnyt päätöksen. Nyt on jo neljä tutkintaa menossa ja tilanne alkaa täyttämään henkilökohtaisen vainon merkkejä, Yrjölä perustelee kantelua Facebookissa.

Yrjölän kantelutekstissä pyydetään oikeuskansleria tutkimaan, onko ”Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen syyllistynyt virka-aseman väärinkäyttämiseen tai törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaa toimijaa (Poliisia) kohtaan, sekä onko … Toiviainen syyllistynyt toiminnallaan uskonnonvapauden ja sananvapauden rajoittamiseen tai sen yritykseen”.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Seurakuntalainen.