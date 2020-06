Seppo Kääriäinen: Nyt eivät laastarit ja aspiriinit riitä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan veteraanipoliitikko uskoo, että puolueen puheenjohtaja vaihtuu syksyllä.

Keskustan veteraanipoliitikko, ministeri Seppo Kääriäisen mukaan seuraavat kuukaudet ratkaisevat, miten keskusta pääsee kannatusalhostaan eteenpäin.

– Kyllähän tämä kova paikka keskustalle on. Puolue on nyt keskisuurten puolueiden joukossa, eikä enää suurten puolueiden joukossa, kuten ennen. Kyllä siinä on puoluejohdolla – nykyisellä ja tulevalla – tehtävää kyllikseen, Seppo Kääriäinen sanoo Verkkouutisille.

Puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) kertoi perjantaina eroavansa ministerin tehtävästään koulutusrahoista nousseen kohun vuoksi. Ilmoituksen myötä konkaripoliitikko kertoo pitävänsä todennäköisenä, että keskustassa käydään puheenjohtajavaali syksyllä.

Hän myös uskoo, että Kulmunille valitaan siellä seuraaja.

– Paljon riippuu kuitenkin puheenjohtaja Kulmunista itsestään – siitä, miten hän harkitsee asioita eroilmoituksensa jälkeen. Todennäköisimpänä kuitenkin pidän sitä, että syyskuussa puoluekokouksessa on puheenjohtajavaali ja hänelle valitaan seuraaja, Kääriäinen sanoo.

– Jos tai kun tämä kilpailu avautuu, niin mediassa on varmasti ollut kaikki ne nimet, jotka varmaan tulevat esille seuraavien kuukausien aikana. Tuskin siihen mitään yllätysnimiä tulee. Puheenjohtajaksi valitaan kuitenkin puolueen riveistä ja riveissä nainen tai mies, joka on jo tunnettu.

Rahaministeriksi järisyttävän kova nimi

Keskusta tekee valinnan uudesta valtiovarainministeristä mahdollisimman pian. Konkaripoliitikko ei ota kantaa siihen, tulisiko nousijan olla esimerkiksi jo valtiovarainministerinä toiminut nykyinen elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) tai entinen pääministeri ja puolueen puheenjohtaja Juha Sipilä.

Puolueen seuraavien askelmerkkien tulisi kuitenkin olla selvät.

– En ota nimiin kantaa, mutta peräänkuulutan, että järisyttävän kovaa nimeä tarvitaan, Kääriäinen sanoo ja jatkaa:

– Toisekseen, puolueessa tarvitaan äärirehellinen pohdiskelu siitä, mikä on puolueen todellinen tila ja miten tähän on ajauduttu. Sen pohjalta tulee tehdä johtopäätöksiä viimeistään syyskuussa pidettävässä puoluekokouksessa.

-Nyt eivät laastarit ja aspiriinit riitä. Nyt tarvitaan vähän kovempia lääkkeitä.