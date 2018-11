SDP:n työllistämiskeinoille pyyhkeitä – ”Aina käydään veronmaksajan kukkarolla”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vaikkei irtisanomislain työllisyysvaikutuksia ole pystytty todistamaan, se ei Juhana Vartiaisen mukaan tarkoita, ettei niitä olisi.

Kokoomuksen kansanedustajan Kaj Turusen mukaan keskustelua irtisanomislaista ovat käyneet sellaiset henkilöt, joilla ei ole itsellään minkäännäköistä kokemusta eikä kovin paljon ajatustakaan työllistämisestä.

– Tässä olennainen asia on työllistämiskynnyksen laskeminen eli yrityksen kannalta uskallus työllistää. Pienen yrityksen ja yrittäjän kannalta työntekijän palkkaaminen on oikeasti paljon suurempi sitoutuminen kuin suuressa yrityksessä, kansanedustaja Kaj Turunen sanoi, kun eduskunta kävi tänään lähetekeskustelun työsopimuslain irtisanomista koskevan pykälän muutoksesta.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ilmoitti toimineensa yrittäjänä yli kuusi vuotta.

– Olen palkannut pieneen yritykseen työntekijän ja hyvin ymmärrän sen, että taloudellinen riski siitä, että liikevaihto ei kasva sen toisen työntekijän verran, vaikuttaa tilanteeseen, Rinne sanoi.

Rinne kertoi hoitaneensa työuransa aikana yli 800 työoikeusjuttua, joista puolet liittyi työsuhteen päättymisiin.

– Sen takia me olemme esittäneet 20 000 euron verovähennystä helpottaaksemme taloudellista riskiä ja toisaalta helpottaaksemme oikeudellista neuvontaa ja julkista oikeusneuvontaa, Rinne selvitti.

SDP:n esitykset palkkatukia ja avustuksia

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma totesi, että suurin osa SDP:n esityksistä on palkkatukia ja avustuksia, jotka ovat pois veronmaksajien kukkarosta.

– Hallituksen esitys on nyt tällä kertaa sellainen, että tässä ei kajota veronmaksajien rahoihin, Kauma sanoi.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen säesti Pia Kaumaa. Vartiaisen mielestä SDP:n lähestymistapa työmarkkinoihin on väärä.

– Meidän täytyy helpottaa työsuhteiden syntymistä, eikä sitä tehdä valtion rahalla vaan luomalla sellaiset lait, että kannattaa solmia työsuhteita, Vartiainen sanoi.

Antti Rinne puolustautui ja sanoi SDP:n esittäneen selkeitä vaihtoehtoja, joilla voidaan helpottaa pienten yritysten työllistämiseen liittyvää taloudellista riskiä.

– Liikevaihdon kasvuriskit ovat sellaisia, että toisen työntekijän palkkaaminen edellyttää jonkunnäköistä tukea, Rinne sanoi.

Lisäksi Rinteen mielestä pienille yrityksille pitäisi rakentaa yleisen oikeusavun kaltaista neuvontaa, koska ”toimitusjohtaja-siivooja” ei ehdi yksin asioita hoitaa.

– Nämä ovat kalliita oikeusjuttuja, jos väärillä perusteilla lähtee liikkeelle, ja asiantunteva oikeudellinen neuvonta on äärimmäisen järkevä keino auttaa pieniä yrityksiä työllistämään ja työllisyyskynnystä pienentämään, Rinne sanoi.

– Kalliita veronmaksajallekin, Juhana Vartiainen huusi väliin.

Hallituksen toimilla 50 000 työpaikkaa

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen myönsi, ettei Antti Rinne täysin väärässä ole, mutta kaikki hänen esittämänsä keinot ovat sellaisia, että käydään veronmaksajan kukkarolla.

– Ja yleensä aina ne keinot, mitä esimerkiksi SAK:lta esitetään, ovat juuri sellaisia, että käydään veronmaksajan kukkarolla. Se on se peruslähtökohta, Satonen totesi.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi, että puheet palkkaamisen kynnyksen madaltamisesta ja lakiesityksen vaikutuksista työllisyyteen ovat kaunis tarina, mutta lakiesitys ei vastaa siihen tavoitteeseen, mitä sillä ajetaan eli lisää työllisyyttä.

– Parempiakin keinoja olisi, Lindtman totesi.

Satonen muistutti Antti Lindtmania siitä, että kun eduskunta käsitteli koeajan pidentämistä, SDP totesi, että sillä ei ole minkäänlaisia työllisyysvaikutuksia. Kun eduskunta käsitteli takaisinottovelvoitteen joustavoittamista, SDP totesi, että sillä ei ole minkäänlaisia työllistämisvaikutuksia.

– Ja silloin kun käsiteltiin työttömyysturvan muutosta, todennäköisesti te silloinkin totesitte sen saman. Vasemmistoliitto totesi vielä senkin, kun kilpailukykysopimusta käsiteltiin, että silläkään ei ole työllistämisvaikutuksia. Ja nyt meillä on Etlan tutkimus, joka osoittaa, että 50 000 työpaikkaa on tullut näitten ansiosta, Satonen sanoi.

Irtisanomislaki työllistää työoikeusjuristeja

SDP:n kansanedustaja Tarja Filatov totesi, että suurin ongelma hallituksen työllisyystoimissa on ollut se, että lakiesitysten vaikuttavuusarvioissa ole uskottu niiden työllisyysvaikutuksiin.

– Tässä laissa suuri ongelma on se, että se työllistää lähinnä työoikeusjuristeja, Filatov sanoi.

Kokoomuksen Juhana Vartiainen sanoi, että on totta, ettei taloustieteellisessä tutkimuksessa ole kyetty esittämään, että uudistuksella olisi merkittäviä vaikutuksia kokonaistyöllisyyteen. Hän huomautti kuitenkin, että tutkimuksia on aika vähän, koska suuria uudistuksia ei ole tehty kovin paljon ja on vaikea luoda hyvää koeasetelmaa, jolla asioita voidaan tutkia.

– Efektit voivat olla nolla, mutta se, että niitä ei ole kyetty todistamaan, ei tarkoita, että niitä ei ole, Vartiainen sanoi.