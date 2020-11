HUSin ex-johtaja pöyristyi: Mikä ihmisiä riivaa?

Aki Lindénin mukaan valmiuslaki pitää saada voimaan.

SDP:n kansanedustaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin entinen toimitusjohtaja Aki Lindén kertoo olevansa pöyristynyt ihmisten piittaamattomuudesta korona-aikana.

Hän kertoo Twitterissä ihmisiä olevan paljon liikkeellä, vaikka viime aikoina uusia tartuntoja on todettu paljon enemmän kuin keväällä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tietojen mukaan Suomessa on viimeisten kahden viikon aikana raportoitu yli 5000 tartuntaa, mikä on noin 2000 enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana. Suurin osa uusista tartunnoista on todettu Uudellamaalla.

Tänään lauantaina uusia tartuntoja todettiin 541 kappaletta, perjantaina ennätykselliset 618 ja torstaina 496. Perjantain tietojen mukaan sairaalahoidossa on 152 ihmistä, joista 19 on tehohoidossa.

Aki Lindénin mukaan erityisesti yksi ryhmä korostuu liikkeellä olevien ihmisten joukosta.

– Näkymä ja kokemus pääkaupungista 28.11. klo 14: ihmisiä liikkeellä paljon enemmän – ja nuoriso erityisesti ryhminä – kuin keväällä vaikka koronatilanne on nyt pahempi ja vuodenaika hankalampi, Aki Lindén toteaa Twitterissä.

– Mikä ihmisiä riivaa? #valmiuslaki rajoituksia tässä tarvitaan, hän sanoo.

Aki Lindén muistuttaa, että keväällä valmiuslaki otettiin käyttöön paljon matalemmalla kynnyksellä.

– Keväällä päätettiin ottaa #valmiuslaki käyttöön kun edellisenä päivänä oli ollut 56 koronatartuntaa, tänään oli yli 600! Ja nyt on infektioiden leviämisen suhteen pahempi vuodenaika, Lindén tviittasi perjantaina.

