Sanna Marin Ylellä: Ymmärrän Kreikan toimintaa

Pääministerin mukaan Suomi on valmistautunut samanlaisiin tilanteisiin.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi sunnuntaina ymmärtävänsä Kreikan toimintaa Turkin ja Kreikan rajalla. Marin kommentoi asiaa Ylen pääministerin haastattelutunnilla.

Turkki avasi viime viikolla Kreikan rajansa pakolaisille. EU on jyrkästi tuominnut Turkin toiminnan.

– Näyttäisi jopa siltä, että Turkki on painostanut ihmisiä lähtemään rajalle ja hakemaan turvapaikkaa Euroopasta. Tämä on tottakai täysin tuomittavaa, Euroopan unioni on tämän yhdessä tuominnut, Marin sanoi.

Kreikka on pyrkinyt torjumaan pakolaisten saapumista. Marin tuomitsi sunnuntaina kreikkalaisviranomaisten mahdolliset väkivaltaisuudet.

– On viitteitä siitä että Kreikan viranomaiset ovat käyttäneet ehkä liioiteltua väkivaltaa alueella torjuakseen tulijoita. Myös tämä on tuomittavaa, ei väkivalta ole missään nimessä hyväksyttävää.

Mikäli viranomaisiin kohdistuu uhka, on asia Marinin mukaan eri.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on aikaisemmin arvostellut Kreikan toimia .

– Itselläni riittää siihen ymmärrystä, että poikkeuksellisessa tilannessa, jossa on viitteitä hybridivaikuttamissesta ja painostuksesta, Kreikka on siihen reagoinut ja itse ymmärrän myös tätä, Marin kommentoi.

Pääministerin kertoi haastattelutunnilla Suomen valmistautuneen vastaavanlaisessa tilanteessa toimimiseen.