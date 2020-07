Saksan ministeri: Nato reagoi EU:ta paremmin koronaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Annegret Kramp-Karrenbauerin mukaan EU:n ja Naton yhteistyötä on tiivistettävä.

Saksan puolustusministeri Annegret Kramp-Karrenbauerin mukaan sekä EU:n että Naton sisällä keskustellaan parhaillaan siitä, mitä koronapandemiasta ja valtioiden vastetoimista on opittu.

Hänen mukaansa Natolla oli osittain käytössään parempia järjestelyitä ja rakenteita, joiden avulla kriisiin voitiin vastata EU:ta paremmin.

– Nato-maat pystyivät organisoimaan yhdessä laajoja kuljetustoimia varusteiden ja tarvikkeiden toimittamiseksi eri kohteisiin, Kramp-Karrenbauer sanoi perjantaina Ulkopoliittisen instituutin Euroopan turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä käsittelevässä webinaarissa.

Saksa keskittyy EU-puheenjohtajamaana muun muassa Euroopan selviämiseen koronakriisistä. EU:n ja Naton yhteistyö liittyy tähän oleellisella tavalla.

Kramp-Karrenbauer pitää tärkeänä, että EU:n ja Naton välillä ei aleta kilpailla ja rakentaa päällekkäisiä rakenteita.

– Kun otetaan huomioon koronan aiheuttama taloudellinen kriisi, meillä ei ole varaa ylläpitää kaksijakoista rakennetta.

Saksan heinäkuussa alkaneen EU-puheenjohtajuuden keskeisenä tavoitteena on yhteisen strategisen suunnan löytäminen.

EU:n resurssit yhteen

Kramp-Karrenbauer totesi kesäkuussa Helsingin Sanomien Vieraskynä-kirjoituksessa, että Euroopan turvallisuus on pystyttävä takaamaan jatkuvasti, kriisistä riippumatta. EU:n ja Naton välistä yhteistyötä on tiivistettävä, ja yhteinen eurooppalainen uhkakäsitys määriteltävä.

– Sotilaslääketieteen palveluita yhdistävä European Medical Command ja investoinnit koko Euroopan infrastruktuuria vahvistavaan sotilaalliseen liikkuvuuteen osoittavat, miltä yhteistyö voi näyttää konkreettisesti, puolustusministeri kirjoitti.

Kramp-Karrenbauer korostaa, että koronan kaltaisten epidemiakriisien hoitaminen ei ole Naton vastuulla, vaan vastuu kuuluu kansallisvaltioille ja EU:lle.

– EU:lla on resursseja, ja meidän on yhdistettävä ne jäsenmaiden kesken. Se on tärkeää kriisien ja pandemioiden estämisessä, puolustuministeri totesi perjantaina.

– Meidän pitää luoda yhteisiä järjestelyitä EU:n sisällä. Samalla on määriteltävä selkeästi sekä EU:n että Naton vastuualueet.

Hänen mukaansa Kriisit ja terveystoimet ovat aina kuuluneet kansalaisvaltioiden kontolle.

– Mutta olemme nähneet, kuinka nopeasti tilanteet voivat muuttua. Siinä tapauksessa kansallisvaltiot tarvitsevat varasuunnitelman sekä EU:n että Naton tasolla.