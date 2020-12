Saksan rajoitukset eivät pure – ”virus pitää iskeä kanveesiin”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Virologin ja terveysministerin mukaan syksyllä tiukennetut rajoitustoimet eivät ole riittäviä.

Saksan terveysministeri Jens Spahnin mielestä koronavirus pitää saada kuriin välittömästi, kertoo Der Spiegel.

– Emme saavuttaneet kaikkea haluamaamme aiempien toimien avulla. Tartuntojen määrä ei kasvanut eksponentiaalisesti, mutta se ei myöskään laskenut, Spahn sanoi Maischberger-keskusteluohjelmassa Das Erste -televisiokanavalla.

Saksassa päätettiin marraskuussa julkisen elämän rajoituksista. Nyt maassa käydään poliittista keskustelua rajummasta koronasulusta. Saksan kansallinen tiedeakatemia Leopoldina vaatii tiukempia koronatoimia jo 14. joulukuuta alkaen. Myös liittokansleri Angela Merkel on kannattanut tiukempia toimia.

Spahnin mukaan tilanne on erittäin vaikea, koska kuolemantapauksia on liikaa, sairaaloiden tehohoitokapasiteetti on ylittymässä, marraskuussa käyttöön otetut keinot ovat taloudellisesti erittäin kalliita ja ihmiset ovat väsyneitä.

Helmholtz Center for Infection Research -tutkimuslaitoksen virologi Melanie Brinkmann on samoilla linjoilla.

– Paras ratkaisu olisi se, että kaikki pysyisivät kotona kahden viikon ajan tästä päivästä alkaen. Meidän pitää iskeä virus kanveesiin, Brinkmann totesi.

Tällä hetkellä viisi henkilöä kahdesta kotitaloudesta kerrallaan saa tavata toisiaan. Alle 14-vuotiaita lapsia ei lasketa. Liittovaltion ja osavaltioiden päätöksellä rajoituksia lievennetään joulun ja uudenvuoden ajaksi 23.12.2020–1.1.2021, jolloin yhteensä enintään 10 henkilöä lähimmästä perhe- ja ystäväpiiristä voi tavata toisiaan niin sisä- kuin ulkotiloissa. Alle 14-vuotiaita lapsia ei lasketa.

Leopoldina suosittelee muun muassa pakollisen koulunkäynnin lopettamista ja etätyöskentelyä 14. joulukuuta alkaen. Jouluaaton jälkeen seuraisi kovia rajoituksia, jotka kohdistuisivat kauppoihin, kokoontumisiin ja matkustamiseen.

Merkel tapaa ennen joulua osavaltioiden pääministerit asian tiimoilta.