Ruotsin pääministeri kehui ruotsalaishävittäjiä suomalaisille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Magdalena Andersson ja Sanna Marin kommentoivat hävittäjäkauppoja niukoin sanakääntein.

Ruotsin tuore pääministeri Magdalena Andersson kommentoi niukoin sanakääntein Suomen hävittäjähankintoja ja Ruotsin tarjousta.

– Ruotsin tarjous on pöydällä ja on tietysti kiinni Suomen hallituksesta, minkä konetyypin he valitsevat. Mutta sanottuani tämän, totean, että olen Ruotsista ja mielestäni ruotsalaiset koneet ovat fantastisia ja tiedän, että lentäjät rakastavat niitä, Andersson sanoo.

Andersson vierailee parhaillaan Suomessa, jonne Ruotsin pääministeri perinteisesti tekee ensimmäisen valtiovierailunsa. Hän ja pääministeri Sanna Marin (sd.) pitivät yhteisen tiedotustilaisuuden, jossa yhdeksi aiheeksi nousi hävittäjähankinnat.

Suomi on ilmoittanut, että päätös hävittäjistä tehdään tänä vuonna. Vaihtoehtoina on viisi konetyyppiä, ja Ruotsi tarjoaa Suomelle Saab Gripen -hävittäjää.

Iltalehti kysyi tiedotustilaisuudessa Anderssonilta, tarjosiko tämä Suomelle puolustusyhteistyötä vastineeksi siitä, että Suomi hankkisi ruotsalaishävittäjät. Andersson ei kommentoinut asiaa. Hän ei myöskään kommentoinut sitä, olisiko Ruotsi pettynyt, jos Suomi päätyisi esimerkiksi yhdysvaltalaiseen hävittäjään. Hän sanoi, että vielä ei pidä tehdä johtopäätöksiä.

– Pääministerinä totean, että ruotsalaiset koneet ovat hyvin korkealaatuisia ja arvostettuja, Andersson sanoi.

Myöskään Marin ei kommentoinut hankintoja. Hän ei paljastanut, tekeekö Suomen hallitus päätöksen jo tällä viikolla vai vasta myöhemmin.

– Olemme kertoneet, että päätös tehdään tämän vuoden puolella. Prosessi on melkein valmis, mutta en voi kommentoida tarjouksia enkä ehdokkaita.