Satu Schauman: Riikka Purran linja on vielä arvoitus

Puheenjohtaja ei voi väistellä ottamasta kantaa myös puolueen sisältä kumpuaviin näkemyksiin ”koronahuijauksesta”.

Perussuomalaisten puheenjohtajavaihdoksen on nähty mahdollistavan puolueen siirtymisen ”salonkikelpoisemmaksi”. Se on oikeastaan vähän huono termi. Sivistyssanakirjan mukaan sillä viitataan ensisijassa seuraelämän tapoihin soveltuvuuteen ja seurapiirin hyväksynnän saavuttamiseen.

Puolueen puheenjohtajuudessa on kyse paljon muustakin. Se vaatii tarvittaessa jämäkkää otetta ja linjanvetoja – vaikka kyse olisikin moniäänisestä puolueesta. Toimiva hallitusyhteistyö vaatii sekin enemmän kuin muodollista salonkikelpoisuutta.

Mikä tulee olemaan Riikka Purran linja? Se on vielä arvoitus. On sanottu, että Jussi Halla-ahon väistyessä ja Purran tarttuessa ruoriin, linja ei niinkään muutu vaan henkilö. Politiikan henkilökeskeisyydessä nämä kaksi kietoutuvat kuitenkin väistämättä yhteen.

Valintansa jälkeen Purra varoi ottamasta selkeitä kantoja puolueen keskeisiin linjoihin, kynnyskysymyksiin ja mahdollisiin hallituskumppaneihin. Pääministeriksi hän ilmoitti olevansa kuitenkin valmis.

Perussuomalaisten on sanottu liikkuneen viime aikoina enemmän oikealle. Julkisuudessa on spekuloitu kokoomuksen ja perussuomalaisten mahdollisella hallitusyhteistyöllä. Yhteistyön edessä on kuitenkin vielä kompastuskiviä. On helppo puhua lämpimin sanakääntein verojen alennuksista ja sättiä punavihreän hallituksen löperöä rahankäyttöä – ottamatta selkeää kantaa esimerkiksi työelämän rakenteellisiin uudistuksiin tai siihen, mistä Suomi saa työvoimaa väestön ikääntyessä.

Jos tähän mennessä perussuomalaisten puheenjohtajan haasteena on ollut pitää aisoissa puolueen liepeiltä kumpuavaa rasismia, tässä ajassa puheenjohtaja kohtaa vielä uudenlaisia haasteita.

Perussuomalaisten puheenjohtajakisassa Purran ykköshaastajaksi ennakoitiin Sakari Puistoa. Hän saikin 252 ääntä, mutta kauaksi ei jäänyt kisan kolmonen Ossi Tiihonen 181 äänellä.

Tiihonen on vaatinut kaikkien koronarajoitusten välitöntä purkamista ja suhtautuu kriittisesti myös rokotuksiin. Esittelytekstissään hän puhuu niin korona- kuin ilmastohuijauksestakin, joiden takana hän näkee punavihreiden yritystä ohjata yhteiskuntaa haluamaansa tulevaisuuteen. Tiihonen hyökkäsi puoluekokouksessa myös avoimesti perussuomalaisten koronalinjaa vastaan.

Purra puolusti perussuomalaisten koronalinjaa, mutta suhtautui muuten varsin maltillisesti Tiihosen näkemyksiin. Kuten väistyvä puheenjohtaja Jussi Halla-aho totesi jäähyväispuheessaan, puolueen sisällä on viisasta antaa tilaa erilaisille mielipiteille. Puheenjohtajan tehtävä on kuitenkin myös näyttää suuntaa ja asettaa tarvittaessa rajat.

Paineet kohdistuvat sunnuntain linjapuheeseen.

Satu Schauman Satu Schauman on Nykypäivän ja Verkkouutisten toimittaja.