Riikka Purra työmarkkinoista: Ei tarvetta suuriin muutoksiin

Perussuomalaisten puheenjohtaja toivoisi Suomeen etenkin ”korkeastikoulutettuja osaajia”.

Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Riikka Purra ei näe toistaiseksi tarvetta työmarkkinoiden rakenteellisiin uudistuksiin väestön ikääntyessä.

– Tässä yhteydessä en ota kantaa näihin työmarkkinauudistuksiin. Emme ainakaan tällä hetkellä näe siinä suurta muuttamisen tarvetta, hän kommentoi asiaa puoluekokouksen yhteydessä Seinäjoella.

Mitä tulee esimerkiksi paikalliseen sopimiseen, Purra toisti puolueen kannan ettei sitä tulisi laajentaa ohi työehtosopimusten.

– Tässä yhteydessä on pakko huomauttaa, että keskustelu näistä asioista ja yleissitovuudesta on hieman vääristynyttä, kun samaan aikaan emme saa keskustella siitä, että esimerkiksi työperäinen maahanmuutto jo useammalla sektorilla polkee työehtoja, laskee työntekijöiden palkkoja tai ainakin laahauttaa sitä palkkakehitystä, mikä muuten kehittyisi optimaalisemmin, hän katsoi.

Purran mukaan perussuomalaisilla ei ole kuitenkaan ”mitään sitä vastaan, että Suomeen tulee henkilöitä, jotka työskentelevät täällä, saavat palkkaa sen verran, että kykenevät tulemaan sillä toimeen ilman veronmaksajien rahalla kustannettavia tulonsiirtoja, integroituvat riittävällä tavalla yhteiskuntaan ja noudattavat säntöjä.”

Purra painotti samaan hengenvetoon kuitenkin etenkin tarvetta saada Suomeen kansainvälisiä, korkeasti koulutettuja osaajia.

Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan ilman nettomaahanmuuttoa Suomen työikäinen väestö pienenee 170 000:lla vuoteen 2030 mennessä. Työvoimapula koskettaa tällä hetkellä etenkin sosiaali- ja terveysalaa, nimen omaan monia alemman palkkatason ammatteja.

Onko perussuomalaisten kategorinen viesti Ei tällaiselle työvoimalle?

– Tässäkään ei ole mitään ihmeellistä eikä se johdu siitä, että näissä ihmisissä olisi jotain vikaa, vaan siitä, että järjestelmässämme ei ole kannusteita käydä töissä niin alhaisella palkalla sen jälkeen, kun maassa oleskelu on vakiinnutettu.

Purran mukaan tällainen maahanmuutto ”kustantaa meille enemmän kuin tuo”, jos ihmiset käyttävät enemmän tulonsiirtoja kuin maksavat veroja eikä tämä ole Suomen kestävyysvajeen kannalta optimaalista.

Purra huomauttaa myös, että jo tällä hetkellä Suomessa olemassa olevia hoitajia pakenee paljon alalta.

– Oma ja perussuomalaisten näkemys on se, että meidän pitäisi parantaa näiden alojen työoloja, jotta edes niillä suomalaisilla ja maassa jo olevilla ulkomaalaisilla, jotka ovat kouluttautuneet tälle alalle, olisi mahdollisuus ja halu työskennellä siellä.

Purran mielestä työvoimapulaa pitäisi lähteä ratkomaan ensi sijassa ”jo olemassa olevista reserveistä”.

– On myös aivan selvää, että työn kannustamattomuus on Suomessa selkeä rakenteellinen ongelma erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa asuminen on kallista. No, mitä tälle sitten pitäisi tehdä? Esitämmekö palkan korotuksia vai sosiaaliturvan leikkauksia? Emme ensisijaisesti kumpaakaan. Perussuomalaisten linjana on puuttua verotukseen. Olemme sitä mieltä, että veronkorotusten tie on tässä maassa kertakaikkiaan käyty loppuun.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Purra otti kantaa myös valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) tuoreeseen budjettiesitykseeen. Purran mukaan velanotto on ollut koronapandemian vuoksi välttämätöntä, mutta hän ei uskonut, että työllisyyttä saadaan nousuun hallituksen kaavailemilla toimilla.