Rakentamisen kustannukset karkaamassa käsistä

Hankkeiden on vaikea pysyä arvioissa ja aikatauluissa, samalla kun keinot menojen hallintaan ovat vähissä.

Kiinteistöalan yhteistyöjärjestön Raklin tuoreen katsauksen mukaan kapasiteetin käyttöaste on rakentamisessa noussut niin korkeaksi, että se näkyy kustannuksissa, kannattavuudessa ja vastauksissa tarjouspyyntöihin.

Esimerkiksi rakennusliike SRV varoitti jo syyskuussa jäävänsä tänä vuonna tappiolle Helsingin Kalastamaan rakennetun Redi-kauppakeskuksen kustannusten nousun vuoksi.

– Tällä hetkellä rakentamisen suhdannetilanne on hyvä ja toimimme korkeasuhdanteessa. Hyvä tilanne ei näy alan toimijoiden tuloksissa, vaan suhdanteesta huolimatta rakennusliikkeet antavat tulosvaroituksia, toteaa Ilmarisen rakennuttajapäällikkö Niina Rajakoski Raklin katsauksessa.

Hänen mukaansa tämä viestii siitä, että hankkeiden on vaikea pysyä kustannusarvioissa ja aikatauluissa ja keinot kustannusten hallintaan ovat haastavat sekä vähissä. Rakennuskustannukset ovat tämän vuoden aikana kallistuneet selvästi aiempaa nopeammin.

Rajakoski muistuttaa, että toimialalla on myös selkeä resurssipula ja osaavaa työvoimaa on vaikea saada.

– Tämä voi aiheuttaa myös osaltaan kustannus- ja mahdollisesti myös laatuongelmia. Pula ammattitaitoisesta työvoimasta koetaan jo kasvun jarruna, Rajakoski huomauttaa.

Rakentamisen kapasiteetin korkea käyttöaste näkyy Raklin katsauksen mukaan myös tarjoushinnoissa ja halukkuudessa vastata tarjouspyyntöihin. Aliurakoissa hankkeista vielä kilpaillaan, mutta pääurakoissa vastausaktiivisuus tarjouspyyntöihin on heikkoa.

Tarjoushintojen nousu ylittää Raklin mukaan selvästi rakennuskustannusindeksin nousuvauhdin, vaikka sekin on vauhdittunut selvästi kevään jälkeen. Tarjousten hintaerot pääurakoissa ovat myös huomattavan suuria.

Asuinrakentamisen kasvu pysähtyy

Raklin mukaan rakentamisen hyvät kasvuvuodet jäävät taakse ensi vuonna, kun kasvun ennakoidaan pysähtyvän. Poikkeuksena on kuitenkin pääkaupunkiseutu, missä käynnistettävien rakennushankkeiden määrä on edelleen kasvamassa tämän vuoden lopulla ja ensi vuoden alussa.

Pääkaupunkiseudulla aloitettujen asuntojen määrä vuositasolla oli kesäkuun lopussa 18 000 asuntoa, joista kerrostaloasuntoja oli 15 500. Rakli laskee, että asuntoaloitusten määrä ylittää pääkaupunkiseudulla väestönkasvun, sillä asuntoja aloitettiin 1,1 kappaletta per jokainen uusi asukas.

Rakennuslupien perusteella kuitenkin myös pääkaupunkiseudun asuntorakentaminen on kuitenkin hiljenemässä. Asunnoille myönnettyjen rakennuslupien määrä kääntyi huhti-kesäkuussa laskuun erityisesti Helsingissä.

Toimitilojen rakentaminen on sekä Suomessa että pääkaupunkiseudulla kolmanneksen matalammalla tasolla kuin edellisessä suhdannehuipussa ennen finanssikriisiä.

Pääkaupunkiseudulla toimitilojen rakentaminen on kuitenkin kasvanut voimakkaasti viime vuosina, ja näkymät ovat Raklin mukaan hyvät. Toimistorakennusten aloitusmäärä on vain noin puolet ennen finanssikriisiä olleesta, mutta niidenkin rakentaminen on elpymässä.

Myös julkisten palvelurakennusten rakentaminen on vauhdissa.

Asuinkerrostalojen peruskorjausten määrä kasvaa edelleen. Muiden rakennusten korjausrakentaminen ei viime vuosina ole ollut kasvusuuntaista, mutta tilanne on Raklin mukaan muuttumassa uusien vuokralaisten ottaessa toimitiloja käyttöön.

Infrarakentaminen on jatkunut syksyllä vielä vilkkaana. Sekä urakoitsijoiden että suunnittelijoiden kapasiteetti on hyvin käytössä, mutta infrarakentamisen kasvu on ohi. Raklin katsauksen mukaan koko infrarakentaminen supistuu 2-4 prosenttia.