Pysäyttävä kuva työllisyydestä: Valtaosa maasta alle 70 prosentissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suuressa osassa maata 75 prosentin työllisyysasteen saavuttaminen ei näytä todennäköiseltä.

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n asiantuntija Timo Aro jakoi lauantaina yhteisöpalvelu Twitterissä pysäyttävän kuvan Suomen työllisyysasteesta eri kunnissa.

Antti Rinteen (sd.) hallituksen tavoitteena on, että työllisyysaste olisi vaalikauden loppuun mennessä 75 prosenttia. Hallitusohjelman rahoitus perustuu suuressa määrin tavoitteen saavuttamiseen.

Aron kuvan perusteella suurin osa kunnista on vielä kaukana tavoitteesta. Aro on kartassaan värikoodannut kunnat niihin, jotka ovat tavoitteen jo saavuttaneet (tummansininen), niihin, joille se on mahdollisuuksien rajoissa saavutettavissa tai saavutettavissa (vaaleansininen) ja niihin, joissa työllisyysasteen saavuttaminen ei ole mahdollista (valkoinen).

Erityisesti maan itäosa loistaa kartassa valkoisena.

Aro arvioi, että työllisyystavoite voi olla saavutettavissa, jos kunnassa on vuonna 2017 ollut yli 70 prosentin työllisyys. Manner-Suomen 295:tä kunnasta tavoite voisi siten olla saavutettavissa alle puolessa. Korkein työllisyysaste oli vuonna 2017 Luodossa (83,5%) ja matalin Puolangalla (55,9%).

TYÖLLISYYSASTE SUHTEESSA RINTEEN HALLITUSOHJELMAN 75%:in TAVOITTEESEEN:

– Tummansinisellä olevat kunnat (joka viides) tavoitteessa jo 2017

– Sinisellä olevat kunnat saavuttamassa tavoitteen

– Ääripäät Luoto (83,5%) ja Puolanka (55,9%).@MDIfriends #alueet #kunnat #työllisyys https://t.co/EJpTIh9SVD — Timo Aro (@timoaro) September 21, 2019

Tviitin kommenteissa Aro toteaa alueiden olevan todella erilaisessa tilanteissa suhteessa toisiinsa.

– Kartat tuovat karulla, mutta samalla visuaalisella tavalla näkyviin alueiden position suhteessa toisiinsa ja käynnissä olevan muutoksen, Aro kirjoittaa.

– Alueellisen työnjaon juuret ovat syvällä elinkeino- ja toimialarakenteen muotoutumisessa, ja näkyvät edelleen alueiden kehityksessä.