Työllisyyden tavoitteessa palattu lähtöruutuun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kotimarkkinoiden toipuessa talouden toinen aalto saattaa PTT:n mukaan iskeä teollisuuteen.

Pellervon taloustutkimuksen vanhempi ekonomisti Henna Busk ja ennustepäällikkö Janne Huovari arvioivat koronakriisi tekevän ison loven suomalaisten työpanokseen ja tuloihin.

– Hallituksen 75 prosentin työllisyysastetavoitteessa on palattu nyt lähtöruutuun ilman lomautuksiakin. Työllisyysasteen trendi laski huhtikuussa edellisen hallituksen tavoitteeseen noin 72 prosenttiin. Tämä tosin poikkeaa Tilastokeskuksen trendiluvuista, joissa koronaa pidetään poikkeushavaintona, he toteavat kirjoituksessaan.

Busk ja Huovari arvioivat, että pahin saattaa olla jo nähty, sillä alkaneissa lomautuksissa korkein piikki saavutettiin jo maalis-huhtikuun vaihteessa. Myös uusien yt-ilmoitusten määrä on selvästi vähentynyt huhti-toukokuussa.

Korona on heidän mukaansa iskenyt ensimmäisenä palvelualoille, kun taas teollisuus on Suomessa selvinnyt alkuvaiheessa paljon pienemmin vaurioin. Kansainvälisen kysynnän heikkous iskee kuitenkin teollisuuteenkin, mutta viiveellä. Kotimarkkinoiden toipuessa talouden toinen aalto saattaa iskeä vielä teollisuuteen. Julkisen sektorin työpaikoissa korona näkyy luultavasti pisimmällä viiveellä.

Maakunnittain tarkasteltuna työttömyysaste on PTT:n mukaan kasvanut eniten Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Lapissa, joissa kaikissa kasvua helmikuuhun verrattuna on tullut noin yhdeksän prosenttiyksikköä. Myös Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa ja Pirkanmaalla työttömyysaste on kasvanut muutamassa kuukaudessa noin kahdeksan prosenttiyksikköä.

Vähiten työttömien työnhakijoiden määrä suhteessa työvoimaan on kasvanut Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Savossa, molemmissa noin viisi prosenttiyksikköä. Myös Kanta-Hämeessä, Kainuussa ja Kymenlaaksossa työttömyysaste on noussut helmikuuhun verrattuna vain kuusi prosenttiyksikköä.

– Huhtikuun lopun tilanne on luultavasti pahin hetki koronakriisissä talouden kannalta. Miten suuri taloudellinen menetys kriisistä lopulta tulee, riippuu paljon talouden toipumisesta. Ravintoloiden aukeaminen kesäkuussa ja kulutuksen palautuminen päättää monen lomautuksen ja työmarkkinoillakin tilanne paranee, ainakin kotimarkkinoiden osalta, Busk ja Huovari arvioivat.