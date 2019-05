Presidenttiehdokas livestriimasi hiustenleikkuunsa

USA:n demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivä Beto O’Rourke kävi keskiviikkona parturissa. Koko tapahtuma videoitiin ja lähetettiin suorana Facebookissa.

Teksasilaisen kongressiedustajan gallupkannatus on romahtanut viime aikoina. Parturista tehdyn live-lähetyksen sanotaan olleen hänen paluutaan juurilleen: O’Rourke on aikanaan livevideoinut hammaspuhdistuksessa käyntinsä.

Parikymmentä minuuttia kestäneen, El Pasossa kampanjamatkalla tapahtuneen parturikäynnin aikana O’Rourken kuultiin puhuvan kömpelösti espanjaa parturinsa kanssa. Hän joutui myös esittäytymään asiakkaille, jotka eivät tunnistaneet häntä.

Beto O'Rourke is livestreaming his haircut. At one point, he notes that his earhair is getting trimmed. Something he says needs to be done as you get older. pic.twitter.com/um040cwpTU

— Matt Viser (@mviser) May 15, 2019