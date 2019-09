Presidentti Sauli Niinistö: Maailmanjärjestys on murenemassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Luottamus on tasavallan presidentin mukaan rakennettava uudelleen.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan kansainvälisten suhteiden monenkeskisyys on jäämässä kiihtyvän suurvaltakilpailun varjoon ja vastakkainasettelu syrjäyttää yhteistyön.

– Samaan aikaan, kun yhä useammat globaalit haasteet vaatisivat pikaisesti yhteistä vastaustamme, sääntöperusteinen kansainvälinen järjestelmä murenee silmiemme edessä, Niinistö toteaa.

Ennakoimattomuus ja epäjärjestys ovat hänen mukaansa saamassa yliotteen maailmassa. Siksi tarvitaan kipeästi diplomatiaa, ulkopolitiikkaa ja vuoropuhelua.

– Meidän on rakennettava uudelleen luottamus, joka on kadonnut. Meidän on rakennettava uudelleen yhteisöön kuulumisen tunne – ymmärrys siitä, että 21. vuosisadan haasteet vaativat globaaleja ratkaisuja, hän arvioi.

Presidentti Niinistö puhui Yalta European Strategy -konferenssissa Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Korkean tason ulko- ja turvallisuuspoliittisia vaikuttajia kokoava tapahtuma järjestetään tänä vuonna kuudettatoista kertaa.

Kysyttäessä Venäjän ja Kiinan viimeaikaisista demokratiamielenosoituksista Niinistö luonnehti itseään kehitysoptimistiksi. Autoritaariset hallitukset eivät hänen mukaansa voi jättää huomiotta sitä kansalaismielipidettä, jota kaduilla nähdään. Hän huomautti Ukrainan esimerkin osoittavan, että voimankäyttö omia kansalaisia vastaan ei voi olla hallinnon kannalta kestävä ratkaisu.

Venäjän Suomeen kohdistamalle hybridivaikuttamiselle on Niinistön mukaan luonteenomaista, että se saa uusia muotoja käytännössä joka päivä. Kyky vastata nykyisiin keinoihin ei siksi yksin riitä, vaan samaan aikaan on kuviteltava myös mahdollisia tulevia skenaarioita ja varauduttava niihin.

”Venäjä-pakotteet ovat välttämättömyys”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi omassa konferenssipuheessaan kuulevansa toisinaan ehdotuksia, joiden mukaan Venäjälle Krimin laittoman liittämisen ja Itä-Ukrainan sodan vuoksi asetetut talouspakotteet olisi kumottava.

– Tapanani on todeta, että te saatatte menettää rahaa, mutta Ukraina menettää ihmishenkiä, Zelenskyi sanoi.

Venäjä-pakotteet ovat hänen mukaansa kuin vero, jota maksetaan vastineena turvallisuudesta ja vakaudesta. Siksi niiden kumoaminen ei ole ajankohtaista ennen kuin Ukrainassa on jälleen rauha.

Abhasian ja Transnistrian kaltainen jäätynyt konflikti ei Zelenskyin mukaan ole Ukrainan kannalta hyväksyttävä vaihtoehto. Rauhanturvaoperaatio tulee hänen mukaansa kyseeseen vain silloin, jos rauhanturvaajat sijoitettaisiin Ukrainan ja Venäjän rajalle.

Krimin palauttamisen Ukrainan hallintaan Zelenskyi myöntää olevan Itä-Ukrainan sodan lopettamista vaikeampi haaste. Ukrainalla on hänen mukaansa erilaisia vaihtoehtoisia malleja sen toteuttamiseksi, mutta niiden julkistaminen ei vielä ole ajankohtaista.

Keskustelussa Niinistö muistutti ennustuksista, joiden mukaan lännen Venäjälle asettamat talouspakotteet johtaisivat maan talouden pikaiseen romahdukseen.

– Niin ei ole tapahtunut, ja pelkäänpä, että niin ei myöskään tule tapahtumaan, Niinistö totesi lakonisesti.

Kunniaa neuvostodiktatuurin uhreille

Presidentti Niinistö on parhaillaan kaksipäiväisellä vierailulla Kiovassa. Hän kävi torstaina viralliset keskustelut Zelenskyin kanssa. Presidenttien ensitapaamisen ilmapiiriä on luonnehdittu välittömäksi ja lämminhenkiseksi.

Konferenssipuheensa jälkeen tänään perjantaina Niinistö teki kunniakäynnit tuntemattoman sotilaan haudalle sekä Holodomorin ja vuoden 2014 vallankumouksen marttyyrien muistomerkeille. Holodomor oli Ukrainaa 1932–33 koetellut, miljoonia kuolonuhreja vaatinut nälänhätä, jota monet tutkijat pitävät neuvostodiktaattori Josif Stalinin valtuuttamana kansanmurhana.

Ennen paluutaan kotimaahan Niinistö tapaa vielä Ukrainan uuden pääministerin Oleksi Hontšarukin sekä parlamentin puhemiehen Dmytro Razumkovin.

Vierailu on näkynyt selvästi Kiovan keskustassa, jonka lyhtypylväissä liehuvat rinnakkain Suomen ja Ukrainan liput.