Presidentin varoitukselle tuki: Kyse vakavasta asiasta

Keskustaedustajan mukaan elpymisrahastoon tulisi suhtautua vakavuudella.

– Viimeistään se, että presidentti ottaa näin vahvasti kantaa asiaan joka ei hänen toimivaltaansa suoraan kuulu, kertoo että on kyse vakavasta asiasta. #elpymisrahasto #eu #talous #politiikka, keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska katsoo.

Hän on jakanut Twitterissä Helsingin Sanomissa julkaistun uutisen, joka on otsikoitu Niinistö varoittaa velkapommista. Uutisessa viitataan sunnuntaina käytyihin Kultaranta-keskusteluihin, joissa tasavallan presidentti Sauli Niinistö ilmaisi kantansa Ranskan ja Saksan ehdottamaan 500 miljardin euron elvytysrahastoon.

– Jos katsotaan viime vuosikymmenien finanssi-ilmiöitä, niin luvut kertovat kaksi asiaa. Rahan määrää on lisätty – keskuspankit tavallaan nyhjäisevät tyhjästä. Sitä kautta yleinen velkaantuminen on lisääntynyt valtavasti. Korona lisää niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa tätä tyhjästä nyhjäisemistä, ja on hyvinkin mahdollista, että jättiveloista eivät kaikki selviä, Sauli Niinistö totesi sunnuntaina.

– Siksi on puhuttu jopa velkajärjestelyistä tai ikuisuuslainoista. Ne merkitsisivät sitä, että sen jälkeen uuden rahan luominen on aika riskibisnestä. Herää kysymys koko rahoitusjärjestelmän luotettavuudesta, hän jatkoi.

Ranskan ja Saksan esityksen mukaan 500 miljardin euron elpymisrahasto rahoitettaisiin jäsenmaiden yhteisvastuullisella velalla. On arvioitu, että esitys lisäisi Suomen vastuita noin 8,5 miljardilla eurolla. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on suhtautunut asiaan tasavallan presidenttiä avoimemmin.

EU-maista Hollanti, Itävalta, Ruotsi ja Tanska ovat vastustaneet ehdotusta.

