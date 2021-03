Posti toimittaa jatkossa Ikean tilaukset asiakkaille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yritykset laajentavat yhteistyötään huhtikuusta alkaen.

Posti ja Ikea kertovat laajentavansa yhteistyötään. Jatkossa Posti toimittaa pakettitoimituksien lisäksi myös suurempia Ikea-verkkokaupasta tehtyjä ostoksia asiakkaille joko kotiin tai noutopisteeseen.

Muutos astuu voimaan huhtikuussa 2021. Elokuusta 2020 lähtien Posti on toimittanut Ikeasta tilatut pienikokoiset lähetykset asiakkaiden kotiin tai noutopisteisiin.

– Globaali tavoitteemme on, että vuoteen 2025 mennessä kaikki Ikea-kotiinkuljetukset toimitetaan päästöttömästi. Kun myös Postin tavoitteena on päästöttömät kuljetukset, yhteistyömme on luonteva askel kohti vastuullisuustavoitettamme. Samalla helpotamme asiointia kehittämällä yhä räätälöidympiä toimitusmahdollisuuksia aina ostohetkestä toimituksen lisäpalveluihin asti, kertoo Ikea Suomen palveluliiketoiminnan hankintapäällikkö Jani Suomela tiedotteessa.