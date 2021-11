Pitkä pakkasjakso rysähtää nyt päälle, lunta myös etelään

Talvisen sään ennustetaan rysähtävän pian päälle koko Suomessa.

Loppuviikkona alkaa pitkä pakkasjakso, joka kestää näillä näkymin ainakin yli viikon ajan. Sateet tulevat viikonloppuna ja ensi viikolla lumena myös Etelä-Suomessa.

Forecan mukaan syystalven tähän mennessä kylmin lämpötila eli −32,2 astetta mitattiin viime yönä Utsjoen havaintoasemalla.

– Tässä yhdistyivät ainekset kylmään säähän: Lapissa oli kylmää ilmamassaa, tuuli heikkoa ja pilvipeitteessä oli Utsjoen alueella aukko. Sää pääsi kylmenemään Kevon kanjonissa ja vasta pilvisyyden lisääntyminen lopetti lämpötilan laskun. Loppuviikon aikana vastaavat kylmät tilanteet ovat edelleen mahdollisia, Forecan meteorologi Anna Latvala toteaa.

Marraskuussa on ollut edellisen kerran kylmempää vuonna 2010, jolloin Utsjoella mitattiin −34 astetta. Viime vuonna marraskuun kylmin lämpötila oli −21,6 astetta. Kuun kylmyysennätys eli −42,0 astetta mitattiin 30. marraskuuta 1915 Sodankylässä.

Suomenlahdella liikkuu torstaina sadealue, joka viistää illasta alkaen eteläisintä Suomea.

– Sen sade muuttuu illan ja yön kuluessa vähitellen rännäksi ja lumeksi, mutta samalla sadealue alkaa väistyä itään. Myös perjantaina tulee joitain sateita, jotka ovat lunta, mutta maan etelä- ja keskiosassa sää alkaa muuttua poutaisemmaksi, Latvala sanoo.

