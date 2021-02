Petteri Orpo: Sitoudumme nopeaan ja asialliseen koronakäsittelyyn

Kokoomusjohtaja vetoaa kaikkiin suomalaisiin ylimääräisten kontaktien välttämiseksi.

Kokoomuksen puhenjohtaja Petteri Orpo antoi torstaina eduskunnan kyselytunnilla tukea hallituksen koronarajoitusten pyrkimykselle.

Hänen mukaansa on hyvä kuulla, että pakkotestaus rajoilla vihdoinkin toteutuu.

– Oli jo aikakin, sillä tilanne on kieltämättä hyvin vakava. Tämä virusmuunnos on erilainen koronavirus kuin se, minkä kanssa olemme olleet aikaisemmin tekemisissä, Petteri Orpo sanoi.

– Tämä on meidän kaikkien otettava todella vakavasti. Jos tämä kasvu jatkuu tautitapauksissa, niin se uhkaa vakavasti meidän tehohoitoamme ja sitä, että ihmiset saavat hyvää hoitoa, jos he sairastuvat koronavirukseen.

– Haluan myös sanoa sen kokoomuksen puolesta, että tämä edelleenkään ei ole hallitus-oppositio -kysymys. Tämä on yhteinen haaste, jossa me ponnistelemme. Me odotamme hallitukselta jolla on valta ja johtovastuu tässä, että te tuotte hyviä esityksiä. Me sitoudumme siihen, että ne nopeasti ja asiallisesti käsitellään eduskunnassa, arvioidaan niiden tarkoituksenmukaisuus ja riittävyys.

Viime kädessä Orpon mukaan on ”kaikessa kyse siitä, että ne nyt vältämme ylimääräisiä kontakteja. Vetoankin kaikkiin suomalaisiin, että kontaktit – kaikki ylimääräiset – jätetään pois”.

Pääministerin sijainen Annika Saarikko (kesk.) totesi haluavansa lausua lämpimät kiitokset oppositiojohtaja Orpolle ja kokoomuksen eduskuntaryhmälle ”tästä tavasta, jolla haluatte tunnistaa tämän haasteen olevan todellakin yhteinen”.

Saarikon mukaan on paljon erilaisia näkemyksiä ja ”jokainen edustaja lienee saanut tänään viestejä ja tarkentavia kysymyksiä kansalaisten huolista”.

– Lupaan koko hallituksen puolesta, että me teemme parhaamme. Me tuomme tänne ajantasaista hyvää lainsäädäntöä ja myös niin, että viestimme suomalaisille olisi yhteinen. On juuri näin: virus on erilainen, se leviää aggressiivisemmin, vauhdikkaammin, ja siksi olemme hyvin samanlaisessa tilanteessa jossa moni Euroopan maa on ollut jo aikaisemmin, Annika Saarikko sanoi.

– Juuri nyt on toimittava, nyt viimeistään on toimittava, on toimittava myös ennakoidusti. Ja kun olemme viestineet tästä kolmen viikon sulun ajasta Suomessa, se on ravintolalainsäädäntöä, se on koulujen siirtymistä etäopetukseen yläkoulusta eteenpäin, se on myös käyttäytymistä kaikilta meiltä, oman arjen muutosta siksi ajaksi vähintään ja varmasti valitettavasti myös sen jälkeen.

