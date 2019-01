Petteri Orpo haluaa Saa tehdä -Suomen – ”jokainen voi luottaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtaja haluaa ajattelutavan muutosta hyvinvoinnin jatkumisen varmistamiseksi.

Kokoomuksen puheenjohtaja ja pääministeriehdokas Petteri Orpo piti sunnuntaina puolueensa vaaliristeilyllä Silja Europalla linjapuheensa.

Ilman papereita puhunut Petteri Orpo listasi seitsemän isompaa kokonaisuutta, joita hänen mukaansa Suomessa on välttämätöntä ratkoa. Puheen teemana oli kokoomuksen vaalitunnuksiin kuuluva Saa tehdä. Orpo pohjusti teemoilla puolueen vaaliohjelmaa, joka on määrä julkistaa helmikuun lopussa.

– Olemme tehneet tässä hallituksessa hyvää työtä. Suomi on tänään paljon paremmassa kunnossa kuin se on ollut aikoihin. Olen ylpeä siitä työstä, mitä me olemme hallituksessa tehneet. Mutta jotta Suomi voi olla jatkossakin maailman turvallisin, vakain, tasa-arvoisin ja hyvinvoiva, meidän täytyy uudistaa Suomea, Petteri Orpo aloitti.

Orpon mielestä jääräpäisyydellä ja sitkeydellä maailman luotettavin kansa on historiassamme kasvanut köyhyydestä vauraaksi, upeaksi maaksi, ”luottamuksella toisiinsa”.

Hänen mielestään nyt tarvitaan ajattelutavan muutosta sen jatkon varmistamiseksi: tarvitaan Suomi, jossa saa tehdä.

– Maailman luotettavin kansa pystyy ratkomaan asioita. Jos suomalaisten annetaan tehdä, kehittää itseään, opiskella, mennä eteenpäin, yrittää, työllistää, ratkoa ongelmia, niin suomalaiset tekevät sen. Pystymme olemaan vielä parempi, Orpo kuvaili.

– Se mikä tekee Suomesta niin hienon on, että Suomessa voi myös epäonnistua. Jos yrittää, niin joskus epäonnistuu. Silloin tulee hyvinvoiva Suomi joka ottaa kopin ja auttaa.

Petteri Orpon mukaan on oleellista, että saa myös epäonnistua ja silloin autetaan.

– Saa tehdä -Suomi on sellainen, jossa ihan jokainen meistä voi luottaa siihen, että juuri hänelle käy loppujen lopuksi ihan hyvin.

Orpon mukaan Saa tehdä -Suomessa verotuksella ei kiusata eikä estetä ihmisiä, ei tapeta työn iloa ja ahkeruutta eikä liialla sääntelyllä ja byrokratialla tapeta tekemistä.

– Minulle aivan liian usein tulee vastaan tilanteita, joissa tuntuu siltä että yhteiskunta keksii uusiin ideoihin ja asioihin syyn miksi se ei ole mahdollista. Kuulen sen aivan liian usein turuilla ja toreilla, kun joku on mennyt loistavan idean kanssa viranomaisen luo.

Järjestelmä

ei toimi

Petteri Orpo kuvaili kokoomuksen tavoitteisiin kuuluvan muun muassa 75 prosentin työllisyysasteen, sosiaaliturvan joka ei passivoi vaan auttaa eteenpäin, normien purkamisen, ansiotuon ja yrittämisen verotuksen laskemisen ja työelämän uudistuksen.

– Isompia uudistuksia, jotka mahdollistavat sen, että työllisyysaste nousee ensi vuosikymmenellä pohjoismaiselle tasolle. Se ei minun mielestäni ole sekän mikään kohtuuton ajatus, mutta se vaatii uudistuksia, Petteri Orpo totesi.

– Valtiovarainministerinä näen, että vaikka käytämme miljardeja sosiaaliturvaan – enemmän kuin koskaan – meillä on vähäosaisuutta, köyhyyttä enemmän kuin koskaan. Se kertoo siitä, että järjestelmä ei toimi. Meidän täytyy saada vahva perusturva ja aktivoiva sosiaaliturva, joka auttaa. Vanha kokoomuslainen periaate tuntikin töitä, viikkokin töitä kannattaa.

Hän puhui pitkään seniorien palveluista, toimeentulosta ja turvallisuudesta sekä koulutuksesta ja nuorten syrjäytymisestä. Sivistys, osaaminen ja hyvä koulu on hänen mukaansa kaiken perusta.

– Olen kahden opettajan poika. Olen katsonut pitkään sydämellä suomalaista koulua ja lasten koulunkäyntiä, omien lasten viime aikoina, lukemattomien ystävien kanssa. On vallannut huoli siitä, toteutuuko meillä vielä tasa-arvo, Orpo sanoi.

– Vastaus on, että ei enää niin kuin se on peruskoulua luotaessa toteutunut. Siksi kiinnitämme huomiota varhaisiin vuosiin, ladukkaaseen varhaiskasvatukseen ja maksuttomaan esiopetukseen, Orpo sanoi.

Vakava vastaus

ansaitaan

Kokoomus sitoutuu Petteri Orpon mukaan ensi vaalikaudella perhevapaan uudistukseen.

Orpon mukaan hänen puolueensa tekee kaikkensa, että jokainen voi luottaa siihen, että hänestä pidetään huolta. Sen mahdollistavat hyvät hoitopalvelut ja tasa-arvoiset, laadukkaat saatavilla olevat peruspalvelut.

– On suuri suuri määrä eläkeläisiä jotka elävät erittäin pienellä toimeentulolla. Löysillä lupauksilla sitä ei voi hoitaa. Minusta meidän seniorit ansaitsevat vakavan, vastuullisen vastauksen, Petteri Orpo lähetti terveisiä Sdp:lle.

Hänen mukaansa tärkeintä on huolehtia taloudella eläkejärjestelmän kestävyydestä.

– Tällä ei Prisman ovella ketään hurmata, mutta niin se vaan on. Pitää olla eläkkeenmaksukyky.

Orpon mukaan Suomessa ollaan turvassa. Hän sai yleisöltä raikuvat suosionosoitukset todetessaan, että Hornetit korvaavien koneiden määrästä ei muuten saa tinkiä.

Poliisien määrään on hänen mukaansa satsattu ja kokoomus sitoutuu pitämään koulutusmäärän 400:ssa eli täydessä. Se johtaa poliisien määrän nousuun lähelle 8000:a.

– Jos joku sanoo ettei kokoomus välitä poliiseista, puhuu muunneltua totta.

Ei pelottelua

maahanmuutolla

Petteri Orpo sanoi maahanmuuttoa arvostellun kolmen vuoden aikana sekä ”suvaitsevaiselta puolelta että maahanmuuttokriittiseltä puolelta. Minusta se on paras osoitus, että on tehty jämptiä oikeaa politiikkaa sydän lämpimänä”.

Hänen mukaansa on tehty kymmeniä ja kymmeniä toimenpiteitä tilanteen pitämiseksi hallinnassa.

– Olen valmis keskustelemaan näistä koska tahansa. Mutta en voi hyväksyä, että näillä asioilla pelotellaan tai lietsotaan vihaa, Orpo huomautti.

– Tärkein asia on, että vuoden 2015 kaltainen vyöry ei enää pääse Eurooppaa eikä Suomea yllättämään. Nimittäin, ei se ollut meidän käsissämme. Tämä ratkaistaan vain yhdessä muiden Euroopan maiden kanssa: pitä olla yhteiset selkeät säännöt ja rajavalvonta.

Orpo puhui myös muun muassa kaupungistumisesta, ilmastonmuutoksen torjumisen tärkeydestä ja siitä, ettei yksityisautoilusta tule tehdä syntiä.

Hän veti puheensa yhteen toteamalla, että kokoomuksella on ”aivan selkeä suunnitelma siitä, mitä Suomelle pitää tehdä, miten muuttaa Suomea jotta pysymme maailman turvallisimpana, hyvinvoivimpana ja tasa-arvoisimpana maana”.

– Ja se lähtee siitä, että me luotamme Suomeen ja suomalaisiin, suomalaisten osaamisen ja kykyyn hoitaa asioita ja siihen, että suomalaiset välittävät toinen toisistaan.