Perussuomalaiset vaatii lisää rahaa poliisien palkkaamiseen

Suomen turvallisuustilanne ei ole parantunut sitä myötä, kun poliisien määrä on vähentynyt, sanoo perussuomalaiset.

Puolue huomauttaa, että vielä vuonna 2010 virkaa tekeviä poliiseja oli Suomessa vajaa 8 000. Nyt luku on noin 7 150 ja ennusteen mukaan vuonna 2020 virassa on enää 6 300 poliisia.

Perussuomalaiset ovat erittäin huolissaan kehityksestä.

– Meillä on ylivoimaisesti vähiten poliiseja per asukas Pohjoismaissa. Esimerkiksi Ruotsissa on kaksi poliisia tuhatta asukasta kohden, kun suhdeluku on suomessa 1,3. Silti Ruotsin poliisi on helisemässä esimerkiksi humanitäärisen maahanmuuton aiheuttaman lähiöväkivallan, tuhotöiden ja terrorismiuhan alla, kansanedustaja Mika Raatikainen (ps.) sanoo.

Kansanedustaja Juho Eerolan (ps.) mielestä Suomen turvallisuustilanne ei ole parantunut sitä myötä, kun poliisien määrä on vähentynyt – päinvastoin.

– Kansalaisten turvallisuuden takaaminen on valtiovallan ensisijaisia tehtäviä ja perussuomalaiset olisivat valmiita satsaamaan poliisin työhön tuntuvasti, hän sanoo.

Perussuomalaiset muistuttaa, että kyse ei ole pelkästään siitä, että ulkona on turvallista liikkua, vaan myös oikeusturvasta. Kun poliisin resursseja vähennetään, tutkinta-ajat kasvavat entisestään ja rikosten selvitysprosentti heikkenee.

– Odotamme huomenna alkavalta budjettiriiheltä tuloksia, kun esimerkiksi kokoomus on viime aikoina hehkuttanut haluavansa turvata poliisien resurssit. Onkohan kanttia siirtyä puheista tekoihin, vai oliko se taas vaalipuhetta, kansanedustaja Ville Tavio (ps.) tiedustelee.