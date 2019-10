Pekka Haavisto Ylellä: Tämän takia Isis-leirillä olevia ei auteta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoministerin mukaan palaajille ei pystytä varmistamaan turvallista reittiä takaisin.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan Turkin hyökkäys Syyrian kurdialueelle ei ole vaikuttanut merkittävästi al-Holin Isis-leiriin. Leirillä on myös suomalaisia naisia ja lapsia.

– Tämä (leiri) on onneksi sen verran etäällä rajasta, että Turkin sotilastoimet eivät ole vaikuttaneet suoraan. Ne ovat kuitenkin vaikuttaneet sitä kautta, että leirin vartijoiden määrä on pienentynyt, kun kurdit ovat lähteneet puolustamaan omaa aluettaan Turkkia vastaan. Vartiointi on vähentynyt, joten sen vuoksi avustusjärjestöjen mahdollisuudet toimia leirillä heikkenivät hetkeksi, Haavisto kertoo Ylen Ykkösaamussa.

Ulkoministerin mukaan tilanne on kuitenkin hieman kohentunut.

– Olemme erittäin tarkkaan seuranneet sitä, saavatko ihmiset lääkkeitä, ruokaa ja juomavettä. Totta kai kansainvälisellä yhteisöllä on valmius nopeuttaa toimia ja auttaa kansainvälisiä järjestöjä, jos ihmiset todella jäävät tyhjän päälle. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että leirillä on vakaat olot. Mutta eihän tämä voi olla pysyvä olotila, että lapset ovat tällaisella leirillä, Haavisto sanoo.

Leirillä olevien suomalaisten naisten ja lasten kohtalosta on keskusteltu Suomessa. Haavistolta kysytään, että pelkääkö hallitus sitä, että leirillä olevien auttaminen takaisin Suomeen sataisi perussuomalaisten laariin.

– Ei tässä ole sisäpolitiikasta kyse vaan siitä, että he ovat aseellisesti vartioituna toisen maan alueella. Olemme kertoneet kurdihallinnolle, että perustuslain mukaan Suomen kansalaisilla on oikeus palata Suomeen, Haavisto vastaa.

– Meillä ei ole asevoimaa tai muuta voimaa, joilla nämä ihmiset saadaan vartioidulta alueelta pois. Lastensuojeluviranomaisilla ei ole myöskään siellä toimivaltaa.

Haaviston mukaan leiriltä palaaville on pystyttävä varmistamaan turvallinen reitti palata takaisin kotiin.

– Jos ihmisiä sieltä tulee, heidän pitää voida tulla turvallisesti. Jos katsoo reittejä Damaskoksen tai Irakin kautta, siellä on naapurimaita, jotka lähtevät siitä, että ainakin aikuiset ovat rikoksista epäiltyjä, kun ovat toimineet Isisissä tai tukeneet sitä.

– Tämä on ollut se kysymys, miksi mikään EU-maa ei ole pystynyt sillä tavalla auttamaan kuin haluttaisiin. Mutta voin vakuuttaa, että joka päivä tässä tehdään töitä, Haavisto sanoo.