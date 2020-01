Pauli Kiuru: Onko ministerin viivyttely tarkoituksellista?

Krista Kiuru ei ole vastannut kirjalliseen kysymykseen eduskunnan työjärjestyksen mukaisesti ajallaan.

Kokoomusedustaja Pauli Kiuru kertoo Facebook-sivullaan jättäneensä 20. joulukuuta kirjallisen kysymyksen eduskunnan keskuskansliaan lääkärihelikopteritoiminnan jatkosta.

Kysymys toimitetiin ministeriöön maanantaina 23. joulukuuta. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kirjoitti Aamulehden mielipidesivulle asiasta 8.tammikuuta.

Sen sijaan perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) vastaus kirjalliseen kysymykseen puuttuu edelleen.

Pauli Kiuru muistuttaa, että eduskunnan työjärjestyksen mukaan vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys toimitettiin valtioneuvostolle.

– Saamani tiedon mukaan valmisteleva virkamies on tehnyt työnsä säntillisesti. Kysymykseen on laadittu vastaus ja se on toimitettu ministerille. Ministerin on se vielä allekirjoitettava. Työ on tekemättä, Pauli Kiuru toteaa.

Hän kysyy Krista Kiurulta, onko viivyttely tarkoituksellista.

– Kunnioitatteko eduskunnan työjärjestystä ja kansanedustajan oikeuksia saada tietoja?