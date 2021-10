”Onko hallitus enää toimintakykyinen?”

Kansanedustajan mukaan ristiriidat ovat käyneet päivä päivältä selvemmiksi.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinosen mukaan on aiheellista kysyä, onko pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus enää toimintakykyinen.

– Päivä päivältä näyttää yhä selvemmin siltä, että ei ole, Heinonen kirjoittaa Twitterissä.

Hän viittaa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon haastatteluun MTV:n Uutisekstrassa, jossa tämä kuvaili hallituspuolueiden julkista riitelyä kulttuurileikkauksista ja niiden yhtäkkistä perumista ”erittäin surkeaksi näytelmäksi”.

– Kyse on siitä, että hallitus on käyttänyt miljarditolkulla velkarahaa ja siitä huolimatta he eivät pysty hoitamaan näitä tärkeimpiä asioita, koska he eivät pysty tekemään arvovalintoja, Petteri Orpo totesi.

Kokoomusjohtajan mukaan hallituksen huonosta päätöksenteosta kärsivät eniten suomalaiset, vaikka hallituspuolueissa rahoituskysymyksen ratkeamiseen oltaisiin tyytyväisiä.

Hän arvosteli myös Sanna Marinin avausta kehysmenettelyn muuttamisesta.

– Velka on velkaa, vaikka voissa paistaisi. Minusta pääministeri hakee tällä avauksellaan selitystä sille, että otetaan vielä enemmän velkaa. Investoinnit ovat välttämättömiä, mutta hallitus voi tehdä niitä oman budjettikehyksensä puitteissa, Petteri Orpo totesi.