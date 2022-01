Ohjuksia kuljetetaan kohti länttä – Venäjä kiistää aikeet

Venäjän kerrotaan siirtäneen viimeisen viikon aikana lisää sotilaskalustoa Ukrainan lähialueelle.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella 9K720 Iskander -ohjuksia olisi kuljetettu rautateitse maan itäosista kohti länttä. Rostovin ja Tambovin lähellä on samanaikaisesti järjestetty kovapanosammuntoja ja erikoisjoukkojen harjoituksia. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on kiistänyt maan valmistelevan sotilasoperaatiota.

Ukrainan puolustusministeriön julkaiseman tiedotteen mukaan hyökkäys pyrittäisiin oikeuttamaan välikohtauksella Venäjän tukemien separatistijoukkojen hallitsemassa Horlivkassa. Kemiantehtaalta vuodettu ammoniakki lavastettaisiin tiedustelutietojen perusteella Ukrainan ”kemialliseksi hyökkäykseksi”.

Guardian-lehden mukaan sotilasyksiköitä on lähetetty myös Valko-Venäjälle yhteisharjoituksia varten. Asiantuntijat ovat huomauttaneet, että Venäjä voisi tunkeutua Ukrainaan mahdollisessa konfliktitilanteessa myös Valko-Venäjän kautta, mikä venyttäisi puolustajien voimavaroja yhä laajemmalle alueelle.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenkan mukaan helmikuulle suunnitellun sotaharjoituksen tarkka ajankohta ja osallistuvien joukkojen määrä selviää vasta myöhemmin.

Moskovskij Komsomolets -lehti arvioi presidentti Vladimir Putinin nostaneen kansainvälisen kiistan panoksia niin korkealle, ettei ”bluffaaminen ole enää mahdollista”.

According to railcar trackers, the train comes from Ruzhino station in Russia's Far East. https://t.co/hKqwx1c1kR https://t.co/2x1FkFu42z

Recently we and other researchers have observed videos with what we believe are launchers and other vehicles of Iskander-M operational and tactical missile systems, moving west on trains across Russia, some as far west as the Urals. pic.twitter.com/F9kYvRujYB

— CIT (en) (@CITeam_en) January 15, 2022