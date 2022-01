”Nyt tehdään hartiavoimin töitä, että saadaan kuolleisuus Ruotsin tasolle”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Professorin mukaan Suomessa on hakeuduttu laumasuojaideologiaan.

Keuhkosairauksien ja allergologian professori ja ylilääkäri Marjukka Myllärniemen mukaan Suomessa tehdään nyt ”hartiavoimin työtä”, että kuolleisuusluvut saadaan Ruotsin tasolle.

– ”THL” tekee nyt hartiavoimin työtä saadakseen kuolleisuusluvut tasan Ruotsin lukujen kanssa, sillä se tulee olemaan tärkeä mittari kun asioita myöhemmin arvioidaan, Myllärniemi sanoo ja viittaa hallituksen arvioihin, joiden mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL olisi suosittanut pysymään lähiopetuksessa.

– Motiivit on mielestäni nyt selkeät. On hakauduttu laumasuojaideologiaan. Nyt surkuhupaisasti oireettomien tartuntojen määrä on sitä luokkaa kun luulivat sen olevan keväällä 2022.

Professori kertoo tuoreita koronalinjauksia käänteentekevinä. Hallituksen koronaministerityöryhmä päätti myöhään perjantai-iltana koko maahan asetettavista uusista rajoituksista. Työryhmä ei perjantaina antanut laajaa kansallista suositusta etäopetukseen siirtymisestä, eli koulut alkavat Suomessa maanantaina lähiopetuksessa.

Myllärniemi ei enää usko linjauksen helpottavan epidemian hillitsemistä.

– Potilasmäärä sairaalassamme kasvaa nyt melkein 10 potilaan päivävauhtia. Potilaiden vaihtuvuus on kovaa ja päivystysrinkiä on vahvistettu niin, että viikonloppunakin kierretään ja kotiutetaan potilaita. Siitä huolimatta tilanne on tämä, eli täysin kestämätön, professori kirjoittaa.

– Joulun aikaan asetetut rajoitukset eivät riitä. Mennään kovaa seinää päin nyt, terveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja rokottamattomat lapset heitetään nyt bussin alle.

Myllärniemi toteaa lauantain tviitissään, että ministeriön olisi edelleen mahollista myöntää tekemänsä virhe ja korjata se.

– [Perhe- ja peruspalveluministeri] Krista Kiuru tajusi tämän jo viime viikolla (minä vasta viime yönä). Hän seuraa kansainvälisiä lukuja ja halusi vielä yrittää tehdä jotakin. Hän on myös ymmärtänyt, että THL on lakannut noudattamasta kansainvälisten viranomaisten ohjeistuksia ja halusi sanoutua niistä irti, Myllärniemi sanoo.

