Nukahtiko Joe Biden kesken lähetyksen?

USA:n demokraattien presidenttiehdokkaiden kilpailun voittaneella Joe Bidenilla oli tiistai-iltana suuri päivä. Viime vaalien ehdokas Hillary Clinton ilmoitti näyttävästi tuestaan hänelle.

Bidenin kampanjan Women’s Town Hall on Covid-19 -virtuaalitapaamisessa Biden ja Clinton olivat videolla rinnakkain.

Puheiden ohella suurta huomiota sai se, että Joe Biden vaikutti välillä nukkuvan tai nukahtelevan, enimmillään noin 15 sekunnin ajan. Toisen näkemyksen sijaan hän vain katseli alaspäin papereitaan.

Joe Biden has fallen asleep listening to Hillary Clinton during his own town hall pic.twitter.com/tCfbXwezys

— Caleb Hull (@CalebJHull) April 28, 2020