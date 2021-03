Nobelisti: Näin Eurooppa tunaroi koronakriisin hoidon

Paul Krugmanin mielestä EU ja jäsenmaiden johtajat keskittyivät taas kerran vääriin riskeihin.

Euroopan rokotuskatastrofi johtaa tuhansiin tarpeettomiin kuolemiin. Syynä eivät ole muutamat huonot päättäjät, vaan eurooppalaisten asenteet ja instituutiot ovat pielessä perustavaa laatua olevalla tavalla.

Näin tylysti arvioi EU:n onnistumista koronakriisin hoidossa yhdysvaltalainen talousnobelisti Paul Krugman. New York Timesissa julkaistussa kolumnissaan hän sanoo, että Yhdysvallat voisi oppia paljonkin eurooppalaisesta terveydenhuollosta, mutta koronaviruksen hoitamisessa amerikkalaiset ovat onnistuneet paremmin.

– Euroopan epäonnistumiset syyt ovat monimutkaiset. Punainen lanka näyttää olevan, että EU-johtajat ovat riskin karttajia, mutta he karttavat vääriä riskejä, Krugman kirjoittaa.

EU-johtajat pelkäsivät, että he maksavat rokotteista liikaa tai että he tulevat ostaneeksi rokotteita, joilla on haitallisia sivuvaikutuksia. Näiden takia he viivyttelivät rokotesopimusten tekemisessä, Krugman katsoo.

– Heitä huoletti vähemmän se, että lukuisat eurooppalaiset voisivat sairastua tai kuolla sen takia, että rokotteita saadaan liian hitaasti.

Krugman vertaa rokotehankintoja taannoiseen eurokriisiin ja Kreikan avustuspaketteihin. Silloin Kreikalle asetettiin tiukat ehdot, joita maan tuli noudattaa, jotta se sai tarvitsemansa rahallisen avun.

– Eurokraatit pelkäävät, että joku jossain – olivatpa ne lääkeyhtiöitä tai Kreikan julkisen sektorin työntekijöitä – pääsisi livahtamaan maksamatta.

Eurokriisi johti Krugmanin mielestä liian tiukkoihin leikkauksiin, ja rokoteneuvotteluissa EU-linja johti huonoihin sopimuksiin. Seuraus on, että Yhdysvallat ja myös Britannia ovat jo rokottaneet kolmanneksen kansalaisistaan, kun Euroopassa vasta joka kymmenes on saanut rokotteen.

Krugman katsoo, että rokotteiden saantia hidasti myös se, ettei täällä ole kunnollista EU-hallitusta. Tämän takia yhteisen linjan etsiminen vei tarpeettomasti aikaa. Hänen mielestään EU-maat selviävät huonosti siinäkin, miten ne jakelevat rokotteita ja lopulta pistävät niitä ihmisten käsivarsiin.

Nobelisti vertailee Yhdysvaltojen ja Euroopan rokotekriitikkoja toisiinsa. Yhdysvalloissa on paljon ääriuskonnollisia ja tiedevastaisia yhteisöjä, yleensä poliittisen kartan oikealla laidalla. Euroopassa tällaisia ryhmiä on vähemmän. Krugman kuitenkin toteaa, että aniharvat amerikkalaiset vastustavat koronarokotetta. Toisin on Euroopassa.

– Rokotevastaiset ryhmittymät ovat Euroopassa hälyttävän vahvoja, etenkin Ranskassa.

Krugman ihmettelee sitäkin, miksi lukuisat EU-maat päättivät viime ja tällä viikolla keskeyttää Astra Zenecan rokotteen käytön. Jälleen kerran johtavat poliitikot keskittyivät vääriin riskeihin: vaikka rokotteella olisikin sivuvaikutuksia, ne kalpenevat sen rinnalla, miten suurta hyötyä rokotteet tuottavat.

– Häiritsevintä tässä fiaskossa on, ettei siitä voi syyttää vain harvoja huonoja johtajia. Sen sijaan se heijastelee instituutioiden ja asenteiden syvällisiä vihreitä. Eurooppalainen projekti on vaikeuksissa.