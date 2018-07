Netin yllättävä superilmiö: Muuttaako Jordan Peterson maailman?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhteiskuntakeskustelun huippunimeksi noussut älykkö tulee Suomeen marraskuussa.

WSOY julkaisee elokuussa kanadalaisen psykologian professori Jordan Petersonin, 56, toisen teoksen. Suomessa kirjan nimi on 12 elämänohjetta. Käsikirja kaaosta vastaan.

Listaykkösenä muun muassa USA:ssa pitkään ollutta kirjaa on myyty yli miljoona kappaletta. Se todellakin sisältää elämänohjeita – mutta myös roihun synnyttänyttä politiikan, tieteen, historian, psykologian ja kulttuurin eri alojen yhdistelyä. Jordan Peterson on juuri nyt ehkä maailman kysytyin puhuja ja vastakulttuuri-ideologi. Hän osaa artikuloida asioita, joita muut eivät saa sanottua selvästi.

Peterson luennoi kärsimyksestä ja sen kantamisesta, itsensä parantamisesta, hukassa olevista miehistä, myyteistä, siitä miten typerää on että kaikki voivat julistaa olevansa uhreja, sivistyksestä – ja kommunismin tuhoista.

Professori rusikoi uutta feminismiä, kollektivismia, väitteitä “valkoisesta etuoikeudesta” ja “kulttuurista omimista”, äärivasemmistolaisuutta, totalitarismia ja fasismia.

Sananvapaus on hänelle erityisen tärkeä aihe. Professori julistaa liberaalin tai suomalaisittain punavihreän kulttuurin itsetuhoisuutta ja käy läpi postmodernin marxismin mätää. Hän sai suurta huomiota ilmoitettuaan kieltäytyvänsä noudattamasta Kanadan lakia, joka määrää poliittisesti korrektit uudet persoonapronominit muunsukupuolisille.

Jordan Peterson ei katso olevansa oikeistolainen. Hän puhuu paljon ryhmäidentiteetin vaaroista.

Vakava, intohimoinen ja hyvin tarkasti puhuva professori on yksityiselämässään kärsinyt depressiosta ja perheessään olevasta autoimmuunisairaudesta. Hänen outo harrastuksensa on kerätä neuvostojulisteita ja -tauluja, joilla on sisustanut kotinsa seiniä.

Näillä eväillä Jordan Peterson on noussut Youtube-ilmiöksi. Yksinomaan hänen oman kanavansa videoilla on ollut yli 60 miljoonaa katsojaa. Loppuunmyydyn kirjakiertueensa tilaisuuksissa on ollut yli 100 000 katsojaa. Erityisesti nuoret miehet seuraavat hänen vaikeitakin kaksituntisia luentojaan.

Kiinnostus Jordan Petersonia kohtaan on niin suurta, että hänestä on povattu jopa läntisen keskustelun suuren narratiivin muuttajaa. Hän on nyt jo ehkä johtava kriitikko 1960-luvulla alkaneen radikalismin kriitikissä.

Toisaalla monet nimittävät häntä milloin rasistiksi, milloin naisvihaajaksi, milloin transfoobikoksi. Peterson on saanut osakseen amerikkalaisen social justice warrior -väen vihat ja rankkoja boikotti- ja leimaushankkeita.

Professorin yksi läpilyönti tapahtui tammikuussa Channel 4:n alla ylimpänä näkyvällä haastattelulla, jossa juontaja Cathy Newman vyörytti syytöksiä. Peterson lähinnä vain viileästi oikoi väitteitä yksi kerrallaan, ja lopulta Newman jäi erikoisella tavalla sanattomaksi.

”Olemme kaikki

elämän uhreja”

Jordan Petersonin mukaan ”länsi on menettänyt uskonsa maskuliinisuuteen”. Hän kehottaa miehiä kunnostamaan itsensä. Hänen yksi suosittu ajatuksensa on, että tulee kyetä olemaan hirviö – ja sitten olla olematta sitä. Hän puhuu paljon vastuun ottamisesta ja perinteen kunnioittamisesta.

Petersonin mukaan 1960-luvun jälkeen postmodernit filosofit ja sosiologit väittivät hylänneensä kommunismin ja marxilaisuuden, mutta todellisuudessa rakensivatkin sen päälle ja laajensivat sitä. Työväenluokan yllyttäminen porvaristoa vastaan ei toiminut, joten ryhdyttiin yllyttämään kaikkia sorrettuja sortajiaan vastaan. Tämä avasi rajattomat mahdollisuudet, sillä jokainen meistä on jollain tavalla ”sorrettu”, vaikka sitten ulkonäön, seksuaali-identiteetin, iän, syntyperän, uskonnon, sukupuolen, historian, kulkuvälineen, rodun, asuinpaikan tai minkä tahansa perusteella.

Petersonin näkemys on, että social justice warriorit (SJW), oikeudenmukaisuussoturit, aktivistit, ovat uusmarxilaisia. SJW-termi ”valkoinen syyllisyys” on korvannut marxilaisen ”luokkasyyllisyyden”. Sortaja on nyt porvariston sijaan valkoinen mies ja sorrettu on työntekijän sijaan mikä tahansa vähemmistöryhmä. Tämä identiteettipolitiikka on Petersonin mukaan totalitarismiin johtava tie.

– En voi kuvitella mitään mitä ehkä voisimme yhteiskunnassamme tavoitella joka johtaisi helvettiin nopeammin kuin tulojen tasaus. Historialliset todisteet sen reitin patologiasta ovat niin vahvat. Sinun täytyy olla käsittämättömällä tavalla tietämätön historiasta tai pahaa tarkoittava tai vihainen kaiken ymmärryksen ulkopuolella ajatellaksesi, että se on hyvä idea. Peterson toteaa perinteisemmästä marxilaisuudesta.

– Ymmärsin suuren George Orwellin kautta, että paljon siitä ajattelusta motivoituu vihasta rikkaita ja menestyviä kohtaan, köyhistä välittämisen sijaan. Sitäpaitsi sosialistit olivat itse enemmän kapitalisteja kuin kapitalistit. He uskoivat juuri yhtä lujasti rahaan. He vain ajattelivat että jos eri ihmisillä olisi rahat katoaisivat ihmiskuntaa piinaavat ongelmat.

Peterson puhuu toistuvasti Aleksandr Solzenitsynin Vankileirien saaristo -teoksesta, jonka tekijä leirilläkään ”ei antanut mielensä kääntyä kostoon ja tuhoon vaan avasi silmänsä” ja aloitti parannuksen itsestään.

Psykologina Jordan Peterson on vahvoilla, kun hän puhuu siitä, miten elämä on ”eksistentiaalinen katastrofi ja tragedia”.

– Olemme kaikki elämän uhreja. Ei sinulle olla velkaa uhriutesi takia. Se ei ole vastaus, Peterson sanoo.

Hänen eräitä muita self-help -elämänohjeitaan ovat ”elämän tarkoitus on löytää raskain taakka jonka voit kantaa ja kantaa se”. Toinen elämän tarkoituksen selitys hänen mielestään on ”löytää niin mielekäs tapa olla, että se tosiasia että elämä on kärsimystä, ei enää ole merkityksellinen”.

”Kumoussankari

valepuvussa”

– Kysymys vanhemmille: haluatko että lapsesi on turvassa vai vahva?

Ylisuojeleva äiti heikentää Jordan Petersonin mielestä lasta, jonka edessä kuitenkin on tapaaminen maailman kauheuden kanssa.

Muita Jordan Petersonin satunnaisesti noukittuja ajatuksia hänen kirjastaan ja videoiltaan ovat:

– Ansaitset kunnioitusta. Olet tärkeä toisille ihmisille, yhtä paljon kuin itsellesikin. Sinulla on merkittävä rooli maailman kohtalossa. Olet sen vuoksi velvollinen pitämään huolta itsestäsi. Sinun pitää pitää huolta itsestäsi, auttaa ja olla hyvä itsellesi samalla tavalla kuin huolehtisit, auttaisit ja olisit hyvä jollekulle jota rakastat ja arvostat. Siksi sinun on koottava itsesi säännöllisesti tavalla, joka antaa sinulle kunnioitusta omasta Olemisestasi – reilulla tavalla. Mutta jokainen ihminen on syvästi viallinen. …

– Kenenkään yksityisiä ongelmia ei voi ratkaista sosiaalisella vallankumouksella, koska vallankumoukset ovat epävakauttavia ja vaarallisia. Olemme oppineet elämään yhdessä ja järjestämään monimutkaiset yhteiskuntamme hitaasti ja vähitellen, pitkien ajanjaksojen muttaan, emmekä käsitä riittävällä tarkkuudella sitä, miksi se mitä teemme toimii. Niinpä sosiaalisen olemisemme tapojen muuttaminen varomattomasti jonkun ideologisen shibbolethin (suom. tunnussana) (monimuotoisuus tulee mieleen) nimissä todennäköisesti tuottaa paljon enemmän ongelmia kuin hyvää, ottaen huomioon kärsimyksen jota pienetkin vallankumoukset yleisesti tuottavat.

– Me tarvitsemme sääntöjä, vaatimuksia, arvoja – yksin ja yhdessä. Olemme laumaeläimiä, kuormajuhtia. Meidän on kannettava painoa, oikeuttaaksemme surkean olemassaolomme.

– On vakaa uskomukseni että paras tapa kunnostaa maailma – yleismiehen unelma jos mikä – on kunnostaa itsesi.

– Ei pidä ylenkatsoa kulttuurisi suuntaviivoja. Elämä on lyhyt eikä sinulla ole aikaa selvittää kaikkea itse. Menneen viisaus on kovalla työllä ansaittu, ja kuolleilla esi-isilläsi voi olla jotain hyödyllistä kerrottavaa sinulle.

– Kukaan ei kuitenkaan pääse irti mistään, ikinä, joten ota vastuu elämästäsi. Loihdit oman maailmasi, ei vain metaforisesti vaan myös kirjaimellisesti ja neurologisesti. Näitä opetuksia suuret tarinat ja myytit ovat kertoneet meille sivilisaation alkamisesta alkaen.

– Jokaisen levottoman (undisciplined; kuriton, epäjärjestyksessä oleva) henkilön kiihkeä toive on, että hänen nykyinen arvottomuutensa ja typeryytensä on jonkun toisen syytä. Jos – parhaissa tapauksissa – se on yhteiskunnan vika, niin yhteiskunta voidaan laittaa maksamaan. Tämä silmänkääntötemppu muuttaa levottoman ihailluksi kapinalliseksi, ainakin hänen omissa silmissään, ja sallii hänen etsii epäoikeutettua kostoa vallankumoussankarin valepuvussa. Absurdimpaa parodiaa sankarillisesta käytöksestä tuskin voi kuvitella.

