NASAn uusi teleskooppi tähyää kaukaisimpia planeettoja

Teleskoopin on tarkoitus tähytä satoja tuhansia tähtiä planeettoja etsiessään.

Yhdysvaltain avaruushallinto NASA on lähettämässä maanantaina kiertoradalle uuden avaruusteleskoopin, kertoo uutissivusto CNET. Avaruuteen teleskoopin on kuljettamassa Elon Muskin SpaceX-yhtiön Falcon 9 -kantoraketti.

Transiting Exoplanet Survey Satelliten (TESS) on tarkoitus jatkaa siitä, mihin jo ikääntyvä Kepler-avaruusteleskooppi jäi. Tavoitteena on löytää merkittävä määrä muita tähtiä kiertäviä planeettoja. Siinä missä Kepler on onnistunut löytämään noin 2600 planeettaa, TESSin on tarkoitus pystyä paljon parempaan tarkkaillessaan 200 000 lähintä tähteä.

”TESS tulee ensisijaisesti mahdollistamaan luettelon, kuten puhelinluettelo jos niin haluaa sanoa, parhaista seurattavista planeetoista ilmakehän tarkastelua ja lisätutkimuksia varten”, sanoo avaruusteleskoopin tiederyhmään kuuluva astrofysiikan professori Sara Seager.

Kun TESS on löytänyt kiinnostavat planeetat, niiltä on tarkoitus myös etsiä kehittyneemmillä avaruusteleskoopeilla potentiaalisia elämän merkkejä. Tällainen voisi olla esimerkiksi vuonna 2020 laukaistavaksi kaavailtu James Webb -avaruusteleskooppi.

”Minulle TESS merkitsee ensimmäistä todellista mahdollisuutta oikeasti edistyä elämän merkkien etsimisessä muissa maailmoissa”, Seager sanoo.