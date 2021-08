Nämä kolme asiaa jännittävät autoilijoita eniten

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Huono ajokeli ja taskuparkkeeraus ovat ylimpinä mielessä.

Joka toinen autoilija kertoo jännittävänsä huonossa ajokelissä ajamista. Lähitapiolan Arjen katsaus -kyselyn mukaan myös parkkeeraaminen ja jonossa ajaminen on monista epämiellyttävää.

Iäkkäät kuljettajat jännittävät useammin tilanteissa, joissa he eivät voi täysin itse vaikuttaa.

Huono ajokeli kuten runsas sade tai liukas tie nousi 54 prosentilla selvästi yleisimmäksi vastaukseksi. Seuraavaksi eniten jännittävät taskuun parkkeeraaminen (34 prosenttia) ja jonossa ajaminen, jos turvavälit ovat liian lyhyet (27 prosenttia).

– Kärkipäässä on monia sellaisia liikennetilanteita, joissa on monia kuljettajasta riippumattomia tekijöitä. Huonon ajokelin ohella esimerkiksi noin joka neljäs kertoo jännittävänsä pimeässä, jonomuodostelmassa tai hirvieläinvaara-alueella ajamista, Lähitapiolan liikenneturvallisuudesta vastaava johtaja Tapani Alaviiri sanoo tiedotteessa.

– Huoli on ymmärrettävä, koska liikenteessä emme voi vaikuttaa muiden ratkaisuihin tai ulkoisiin olosuhteisiin. Omalla ajotavallamme voimme yrittää varautua niihin.

– Esimerkiksi jonossa ajaessa kannattaa aina pitää toisiin reilusti turvaväliä, koska se voi parantaa niin muiden ajokokemusta kuin yleistä turvallisuutta.

Alle 25-vuotiaista kuljettajista keskimääräistä useampi kertoo jännittävänsä taskuun parkkeeraamista ja moottoritielle liittymästä kiihdyttämistä.

65 vuotta täyttäneiden vastaajajoukossa yleisemmäksi huoleksi nousee jonossa, pimeässä tai hirvieläinvaara-alueella ajaminen sekä kaikista ikäryhmistä vahvimmin huono ajokeli.

– Taskuparkkeeraaminen ja moottoritielle kiihdyttäminen ovat sellaisia liikennetilanteita, joissa varmuus kehittyy ajokokemuksen myötä. Pitkään ajaneilla voi olla niistä rutiinia, kun taas nuoria kuljettajia tilanteet voivat ymmärrettävästi jännittää. Varttuneemmilla kuljettajilla ajamisen haasteet eivät välttämättä liity enää omaan osaamiseen, jolloin itsestä riippumattomat tai yllättävät tekijät voivat korostua, Alaviiri toteaa.

Kyselyyn vastasi 8.–15.5.2021 kaikkiaan 1 018 suomalaista. He edustavat maan 15–74-vuotiasta väestöä, Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kysymykseen vastasi noin 840 henkilöä, jotka joko omistavat tai joilla on käytössä auto tai jotka ovat ajaneet autoa viimeisen vuoden aikana. Kyselyn toteutti Kantar TNS, ja sen virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä.