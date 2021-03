Nainen yli kaksi vuotta vankilassa, syyttää Irania psyykkisestä kidutuksesta

Yli kaksi vuotta iranilaisessa vankilassa vakoilusyytösten vuoksi ollut brittiläis-australialainen Kylie Moore-Gilbert sanoo joutuneensa vankilassa ”psykologisen kidutuksen” kohteeksi. Asiasta kertoo Radio Free Europe/Radio Liberty.

Sky Newsin haastattelussa hän kertoo olleensa koko vankeusajan täysin eristyksissä.

– Se (vankilaselli) on äärimmäisen eristetty huone, joka on suunniteltu murtamaan sinut. Se on psykologista kidutusta. Sinä menet täysin hulluksi, se on niin vahingollista. Sanoisin, että tunsin fyysistä kipua siinä huoneessa tapahtuneesta psykologisesta traumasta, Kylie Moore-Gilbert kuvailee vankilaolosuhteita.

Hän kertoo olleensa vankeuden alkuaikoina niin rikki, että mietti jopa voivansa tappaa itsensä, mikäli joutuu olemaan samassa sellissä vielä pidempään.

– Mutta en koskaan yrittänyt sitä.

Melbournen yliopistolla islamin tutkimuksen lehtorina toimiva Moore-Gilbert palasi Australiaan suoritettuaan 804 päivää eli yli kaksi vuotta saamastaan kymmenen vuoden vankeusrangaistuksesta. Hänet vapautettiin vastineeksi kolmen Thaimaassa pidätetyn iranilaisen vapauttamisesta.

Iran on pidättänyt viime vuosina kymmeniä ulkomaalaisia ​​ja kaksoiskansalaisia ​​vakoilusyytöksistä. Pidätettyjen ja heidän kotimaidensa mukaan syytteet ovat perusteettomia.

Arvostelijoiden mukaan Iran käyttää mielivaltaisia pidätyksiä taktiikkana myönnytysten saamiselle. Iranin hallinto on kiistänyt väitteet.

