Näin Valkoinen talo kommentoi Helsingin Venäjä-myrskyä

Donald Trumpin hallinto joutui vakuuttamaan luottamustaan maan tiedusteluun.

Yhdysvalloissa syntyi suuri kohu presidentti Donald Trumpin kommenteista Helsingin huippukokouksen lehdistötilaisuudessa presidentti Vladimir Putinin kanssa. Trumpin on katsottu asettuneen Putinin puolelle ja oman maansa tiedustelulaitoksia vastaan kohussa Venäjän vaalivaikuttamisesta.

Valkoisen talon yöllä tekemässä keskustelumuistiossa POTUS Helsinki Summit (USA:n presidentin Helsingin huippukokous) presidentin sanomaa ”spinnataan” muutamilla talking pointeilla ja hänen vanhoilla sitaateillaan. Muistiossa todetaan näin:

– Helsingin huippukokous on osa pitkää Yhdysvaltain ja Venäjän diplomatian ja dialogin perinnettä.

– Rakentavat keskustelut ovat kummankin maan intressissä ja Helsingin huippukokous oli vain pitemmän prosessin alku.

– Kuten presidentti sanoi, ei olisi mitään poliittisesti helpompaa kuin kieltäytyä tapaamasta presidentti Putinia, mutta hän mielellään ottaa poliittiset riskit rauhan tavoittelussa kuin riskeeraa rauhan politiikan tekemiseksi.

– Jopa kylmän sodan huipulla pidettiin yllä dialogia USA:n ja Venäjän välillä.

– Presidentti Trump lähestyy keskusteluja Venäjän kanssa perustaen realismiin, mutta halumme ystävyyteen, yhteistyöhön ja rauhaan säilyy.

Muistio jatkaa Vaalivaikuttaminen-alaotsikon alla presidentti Trumpin Helsingissä sanoneen, että hänellä on ”suuri luottamus” omiin tiedustelulaitoksiinsa.

– Yli puolentoista vuoden aikana presidentti on toistuvasti sanonut uskovansa tiedustelulaitoksiin, kun ne sanovat Venäjän sekaantuneen Amerikan vaaleihin.

Muistiossa siteerataan neljää tällaista presidentti Donald Trumpin aiempaa kommenttia.

– Helsingissä presidentti Trump käytti paljon huippukokousajastaan presidentti Putinin kanssa puhuen Venäjän sekaantumisesta Amerikan vaaleihin ja muista erimielisyyksistä, muistio jatkaa.

– Presidentti Trump ei aio antaa liiallisen keskittymisen menneisyyteen tulla kirkkaamman tulevaisuuden rakentamisen tielle maailman kahden suurimman ydinasevallan välillä.

