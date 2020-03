Myös pääministerin vastauskirje on julkaistu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtioneuvoston kanslia on julkaissut Sanna Marinin kirjeen presidentille.

Valtioneuvosto on julkaissut lukuisten tietopyyntöjen vuoksi pääministeri Sanna Marinin (sd.) presidentti Sauli Niinistölle torstaina 26. maaliskuuta lähettämän vastauksen presidentin pääministerille lähettämän kirjeeseen.

Pääministerin vastauskirje on alla kokonaisuudessaan.

Arvoisa Tasavallan presidentti,

Kiitän teitä viestistänne ja tähän mennessä tehdystä yhteistyöstä korona-virusepidemian hillitsemiseksi. Kiitän teitä myös siitä, että olette omalla toiminnallanne ja puheenvuoroillanne kansalaisten suuntaan tukenut työtä kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Olette oikeassa siinä, että tarvitsemme ennakoivaa valmistelua. Päätösten on tärkeä perustua virkavastuulla valmistelluille esityksille, joiden tukena on kattava tilannekuva ja operatiivinen ennakointikyky. Samalla vastuusuhteiden tulee säilyä selkeinä, niin valtioneuvoston vastuun kuin yksittäisen valmistelijan virkavastuunkin. Vastuiden selkeys on oleellista myös ulospäin kun kriisi korostaa tarvetta viestiä suomalaisille tilanteesta. Otan hallituksen puolesta harkintaani tekemänne ehdotuksen kriisiryhmästä. Keskustelemme asiasta valtioneuvoston jäsenten kesken.

Sanna Marin

Pääministeri

Ylen tietojen mukaan asiasta keskusteltiin hallituksessa, mutta erillistä kriisiryhmää ei päätetty perustaa.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan Niinistö ei ole ollut ajatuksensa kanssa yksin. Esimerkiksi hallituspuolue keskustassa on lehden mukaan monia kansanedustajia, jotka ovat jo pari viikkoa voimakkaasti ajaneet uuden operatiivisen johtoryhmän perustamista.