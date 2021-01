Moskovan uudet protestit alkavat täältä, suora viesti Vladimir Putinille

Koko maan kattavat mielenosoitukset jatkuvat Venäjällä vangitun oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin tukemiseksi ensi sunnuntaina.

– Valitsimme Moskovassa uuden kokoontumispaikan: Lubjankan aukion ja Starajan aukion välisen tilan, kertoo Navalnyin lähipiiriin kuuluva avustaja Leonid Volkov.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n päämaja sijaitsee Lubjankan aukiolla. Starajan aukiolla sijaitsee puolestaan presidentinhallinnon rakennus.

– Näissä paikoissa he suunnittelivat yksityiskohtaisesti Aleksei Navalnyin vainoamisesta ja vangitsemisesta, Volkov sanoo.

Venäjällä nähtiin viime lauantaina laajoja mielenosoituksia yli sadassa kaupungissa. Kymmenet tuhannet mielenosoittajat vaativat Navalnyin vapauttamista ja protestoivat presidentti Vladimir Putinia, valtionhallintoa sekä poliittista eliittiä vastaan. Yli 3 700 ihmistä pidätettiin, ja moni mielenosoittaja loukkaantui.

Volkovin mukaan mielenosoitusten toinen aalto järjestetään juuri ennen Navalnyin oikeudenkäynnin alkamista helmikuun alussa.

Navalnyi pidätettiin hänen palattuaan Saksasta Venäjälle. Moskovalaiselle poliisiasemalle koottu tuomioistuin on määrännyt hänet vankeuteen odottamaan oikeudenkäyntiä vuosia vanhaan läpipoliittiseen rikosjuttuun liittyvän ehdonalaisen rikkomisesta.

In #Russia, supporters of opposition politician @Navalny plan to hold mass# protest rallies on Sunday 31 January in dozens of cities nationwide. The protest in #Moscow will be held at Lubyanka Square, just next to the FSB security service HQ:https://t.co/Spzyv1M0Dt

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) January 27, 2021