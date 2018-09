Miten se voi nousta? Näitä hommia tekee maailman suurin lentokone

Mrija eli unelma on näkemisen arvoinen valtava ilma-alus.

Verkkouutiset kertoi lauantaina maailman suurimman lentokoneen An-225:n sisarkoneesta, jonka runko makaa koskaan valmistumattomana hallissa lähellä Kiovaa.

An-225 Mrijaa on kuitenkin valmistettu lentokuntoon saakka yksi kappale, joka tuli käyttöön vuonna 1988. Se paiskii yhä taivaiden vetojuhdan töitä ja kävi esimerkiksi Britannian Brize Nortonin lentotukikohdassa viime viikolla.

– Raskain koskaan rakennettu ilma-alus vieraili RAF Brize Nortonissa tällä viikolla (viime viikolla). Antonov AN-225 Mrija, jossa on 32 pyörää ja siipien leveys yli 88 metriä, suunniteltiin alunperin siirtämään kalustoa Neuvostoliiton avaruusohjelmaan mukaan lukien Buran-avaruussukkula…

– …jota kannettiin aluksen takaosassa. Tänään tätä valtavaa ilma-alusta käytetään ulkopuoliseen liikenteeseen tai ylipainavan lastin kuljettamiseen asiakkaiden puolesta, mukaan lukien Britannian puolustusministeriö, joka vuokraa ilma-alusta täydentämään omaa konekantaansa kun olosuhteet vaativat, brittien lentotukikohta twiittasi.

Mrijan nousu vaatii ainakin kolmen kilometrin kiitotien. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan kiitotiet ovat vain juuri sen pituisia. Kuusimoottoriseen lentokoneeseen mahtuu yhtä paljon polttoainetta kuin neljääntoista Boeing 737-800 -koneeseen.

Alla olevalla videolla Mrija nousee kuin nouseekin ilmaan kohdassa 5:20.

#AN225 1/2 The heaviest aircraft ever built has visited RAF Brize Norton this week. The Antonov AN-225 Mriya, which has 32 wheels and wingspan of over 88 metres, was originally designed to transport equipment for the Soviet Space programme including the Buran obiter… pic.twitter.com/PsLFi8BGLl — RAF Brize Norton (@RAFBrizeNorton) August 31, 2018

#AN225 2/2 …which was carried on the aircraft’s back. Today, this huge aircraft is used to transport outsize or ultra-heavy cargo on behalf of customers including the UK MOD who charter the aircraft to supplement its own fleet of aircraft when circumstances dictate. pic.twitter.com/SjZf1f6dEa — RAF Brize Norton (@RAFBrizeNorton) August 31, 2018

Great photo of the Antonov 124 landing at Brize Norton earlier this week #AvGeek pic.twitter.com/dgZQrt597q — Mark (@rawlimark) September 2, 2018